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Тейлор Свифт разорвала отношения с бойфрендом, который поцеловал мужчину на концерте

6 июня 2023 09:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тейлор Свифт разорвала отношения с бойфрендом, который поцеловал мужчину на концерте
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Не успела американская певица Тейлор Свифт съехаться с новым бойфрендом, фронтменом английской поп-рок группы The 1975, Мэттью Гили, как стало известно об их расставании.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Подробности

Причина расставания звездной пары не уточняется, однако окружение знаменитостей утверждают, что катализатором стал плотный гастрольный график артистов.

"Ей было весело с ним, но их отношения всегда были непринужденными. Сейчас между ними больше нет романтических отношений", — поделился источник с таблоидом.

Тейлор и Мэттью не видели вместе после скандального выступления Гили в Дании. Тогда он публично поцеловал охранника под сценой. Это также может быть одной из причин расставания пары.

Свифт и Гили недолго встречались десять лет назад, однако отношения тогда не задались. На этот раз они были два месяца вместе. Перед этим Тейлор разорвала помолвку с английским актером Джо Элвином. Вместе они были более шести лет.

Напомним, ранее мы писали, что Мэттью Гили планировал переезд в Нью-Йорк (США), чтобы быть ближе к Тейлор. Также мы рассказывали, что Тейлор Свифт едва не подавилась насекомым во время концерта.

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