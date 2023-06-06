Тейлор Свифт разорвала отношения с бойфрендом, который поцеловал мужчину на концерте
Не успела американская певица Тейлор Свифт съехаться с новым бойфрендом, фронтменом английской поп-рок группы The 1975, Мэттью Гили, как стало известно об их расставании.
Об этом сообщает издание Page Six.
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Причина расставания звездной пары не уточняется, однако окружение знаменитостей утверждают, что катализатором стал плотный гастрольный график артистов.
"Ей было весело с ним, но их отношения всегда были непринужденными. Сейчас между ними больше нет романтических отношений", — поделился источник с таблоидом.
Тейлор и Мэттью не видели вместе после скандального выступления Гили в Дании. Тогда он публично поцеловал охранника под сценой. Это также может быть одной из причин расставания пары.
Свифт и Гили недолго встречались десять лет назад, однако отношения тогда не задались. На этот раз они были два месяца вместе. Перед этим Тейлор разорвала помолвку с английским актером Джо Элвином. Вместе они были более шести лет.
Напомним, ранее мы писали, что Мэттью Гили планировал переезд в Нью-Йорк (США), чтобы быть ближе к Тейлор. Также мы рассказывали, что Тейлор Свифт едва не подавилась насекомым во время концерта.