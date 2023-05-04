Тейлор Свифт закрутила новый роман всего через месяц после расставания с женихом

Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift

Месяц назад американская певица Тейлор Свифт разошлась с английским актером Джо Элвином. Парочка была обручена, она считалась одной из самых стабильных среди молодежи в мировом шоу-бизнесе. Впрочем, поклонники свадьбы не дождались. Тейлор долго не скучала и окунулась в новые отношения.

Об этом сообщает издание The Sun.

Читайте также:

Подробности звездного романа

33-летняя певица встречается с фронтменом английской поп-рок группы The 1975, Мэттью Хили. Об этом издание сообщает со ссылкой на собственного инсайдера.

"Тейлор и Мэттью безумно влюблены друг в друга. Их отношения находятся на очень ранней стадии, однако выглядят серьезными", — сообщил источник.

По информации издания, звезды недолго встречались десять лет назад, однако отношения не задались. Пара не намерена скрывать роман: они планируют раскрыть свои отношения на одном из ближайших концертов Тейлор Свифт.

"В отличие от последних романов Тейлор, которые она намеренно скрывала, эти отношения она хочет раскрыть", — заявил инсайдер.

Источник также опроверг предположение, что Тейлор начала встречаться с музыкантом еще во время предыдущих отношений. В действительности Свифт и Элвин расстались еще в феврале.

Напомним, ранее мы писали, что супруга оскароносного актера и режиссера Кевина Костнера подала на развод после 18 лет брака. Также мы рассказывали, что американская певица Шер разошлась с бойфрендом, который младше ее на 40 лет.