Телезвезда Джеймс Корден больше не будет петь караоке со звездами: вышел последний эпизод его шоу

Телеведущий шоу Late Late Show, британский комик Джеймс Корден. Фото: CBS

Британский шоумен, ставший популярным в США благодаря собственному вечернему телевизионному шоу Late Late Show на канале CBS, Джеймс Корден, презентовал последний выпуск программы. Комик использовал прощальную речь, чтобы призвать своих американских зрителей "искать свет".

Об этом сообщает издание BBC.

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Последний выпуск шоу

Британский комик ведет американское ток-шоу более восьми лет. Он стал одним из самых известных и популярных звезд в США. В 2015 году Корден принял роль ведущего ночного ток-шоу от комика и актера Крейга Фергюсона.

Поп-звезда Гарри Стайлз, фронтмен Coldplay Крис Мартин и актер Уилл Феррелл присоединились к съемкам в финальном шоу. Также создатели телешоу показали самые лучшие моменты программы за восемь лет.

Последний выпуск караоке

Накануне в рамках The Late Late Show с Джеймсом Корденом вышел последний выпуск популярной рубрики Carpool Karaoke. Она выходила с марта 2015 года по апрель 2023-го, всего опубликовано 70 эпизодов. Вместе с Корденом в машине пели Мадонна, Элтон Джон, Бритни Спирс, Билли Айлиш, BTS и многие другие звезды.

Однако самым популярным стал выпуск с британской певицей Адель. Он набрал более 260 млн просмотров. Неудивительно, что на съемки последнего Carpool Karaoke Джеймс и команда пригласили именно ее. На этот раз за рулем была Адель, а не телеведущий.

Речь Джеймса

Телеведущий использовал прощальную речь в последнем эпизоде своего ток-шоу CBS, чтобы обратить внимание на глубокие политические и идеологические разногласия в Америке.

"Мы начали это шоу с Обамы, затем Трампа и глобальной пандемии. Я наблюдал, как Америка сильно меняется. Я наблюдал, как расхождения растут, и я почувствовал, что чувство негатива закипает", — сказал Корден в роли ведущего The Late Late Show.

Он призвал аудиторию помнить, что означает Америка для остального мира.

Напомним, ранее мы писали, что колумбийская певица Шакира исполнила хит о расставании с Пике на вечернем шоу телеведущего Джимми Феллона. Также мы рассказывали, что продюсер телепроектов "Танцы со звездами" и "Голос країни" Владимир Завадюк совершил каминг-аут.