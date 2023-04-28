Телезірка Джеймс Корден більше не співатиме караоке з зірками: вийшов останній епізод його шоу

Телеведучий шоу Late Late Show, британський комік Джеймс Корден. Фото: CBS

Британський шоумен, який став популярним у США завдяки власному вечірньому телевізійному шоу Late Late Show на каналі CBS, Джеймс Корден, презентував останній випуск програми. Комік використав прощальну промову, щоб закликати своїх американських глядачів "шукати світло".

Про це повідомляє видання BBC.

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Останній випуск шоу

Британський комік веде американське ток-шоу понад вісім років. Він став одним з найвідоміших та популярних зірок у США. 2015 року Корден перейняв роль ведучого нічного ток-шоу від коміка та актора Крейга Фергюсона.

Попзірка Гаррі Стайлз, фронтмен Coldplay Кріс Мартін і актор Вілл Феррелл приєдналися до зйомок у фінальному шоу. Також творці телешоу показали найкращі моменти програми за вісім років.

Останній випуск караоке

Напередодні, в рамках The Late Late Show із Джеймсом Корденом вийшов останній випуск популярної рубрики Carpool Karaoke. Вона виходила з березня 2015 року до квітня 2023-го, всього опубліковано 70 епізодів. Разом із Корденом у машині співали Мадонна, Елтон Джон, Брітні Спірс, Біллі Айліш, BTS та багато інших зірок.

Однак, найпопулярнішим став випуск з британською співачкою Адель. Він набрав понад 260 млн переглядів. Тож не дивно, що на зйомки останнього Carpool Karaoke Джеймс та команда запросили саме її. Цього разу за кермом була Адель, а не телеведучий.

Промова Джеймса

Телеведучий використав прощальну промову в останньому епізоді свого ток-шоу CBS, щоб звернути увагу на глибокі політичні та ідеологічні розбіжності в Америці.

"Ми почали це шоу з Обами, потім Трампа та глобальної пандемії. Я спостерігав, як Америка сильно змінюється. Я спостерігав, як розбіжності зростають, і я відчув, що почуття негативу закипає", — сказав Корден в ролі ведучого The Late Late Show.

Він закликав аудиторію пам’ятати, що означає Америка для решти світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колумбійська співачка Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на вечірньому шоу телеведучого Джиммі Феллона. Також ми розповідали, що продюсер телепроєктів "Танці з зірками" та "Голос країни" Володимир Завадюк зробив камінгаут.