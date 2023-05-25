Темнокожая Русалочка, Батлер в Кандагаре и огромная акула: кинопремьеры недели

Кинопремьеры недели. Фото: коллаж Новини.LIVE

В отличие от прошлой недели, когда в кинопрокат вышли только две ленты, эта порадует зрителей разнообразием премьер. Кинокомпания Disney наконец-то презентует обновленную версию о Русалочке, которую впервые исполнила темнокожая актриса. Также в прокат выходят адаптация известной японской манги, боевик с Джерардом Батлером и другие картины.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Русалочка (США)

Семейный приключенческий мюзикл представляет собой экранизацию одноименного мультфильма студии Disney, вышедшего на экраны в 1989 году. В основе сюжета — одноименная сказка датского писателя Ханса Кристиана Андерсена.

О желании переснять сказку заговорили еще в 2016 году. Первым, кто присоединился к проекту, стал композитор Алан Мэнкен. В свое время он написал музыку к оригинальному мультфильму. На роль Русалочки утвердили американскую певицу и актрису Холли Бейли. Это повлекло за собой немало хейта в ее сторону. Причиной стал цвет кожи звезды.

Съемочный процесс начался в январе 2021 года на студии Pinewood Studios в Великобритании. Летом часть сцен была снята на Сардинии, в Италии. Бюджет картины составил 250 млн долларов. Также в фильме снялись суперзвезды, а именно американская актриса Мелисса Маккартни и испанский актер Хавьер Бардем.

Рыцари Зодиака (США, Япония)

Фэнтезийный боевик создан на основе манги Saint Seiya, выходившей раз в неделю с 1986 по 1991 годы. Автор произведения хотел адаптировать его для экранизации с самого начала работы над ним. В 2016-м впервые стало известно о том, что планируется снять полнометражный фильм по сюжету манги.

На главную роль был приглашен американо-японский актер Арат Макенью, сыгравший в почти 40 фильмах. Съемки проходили в 2021 году в Венгрии. Общая смета картины составила 60 млн долларов.

Миссия Кандагар (США)

Режиссер боевика Рик Роман Во в почти каждом своем фильме ("Гренландия", "Гренландия: Миграция", "Падение ангела") снимает в главной роли Джерарда Батлера. Пригласил его и на этот раз. Сценарист Митчел ЛаФорчун является начинающим в киноиндустрии, но опытным специалистом по военному делу. Он офицер военной разведки, работавший в Афганистане. Съемки фильма начались в конце 2021 года в Саудовской Аравии.

События фильма разворачиваются в Афганистане. Том Харис (Джерард Батлер) — сотрудник ЦРУ, работающий под прикрытием глубоко в тылу врага. Противники разоблачили его, поэтому необходимо срочно покинуть зону конфликта. К тому же Харис должен спасти от неминуемой расправы своего переводчика.

Мегалодон. Черный Демон (Доминиканская Республика)

По сюжету фэнтезийного фильма, Пол Стерджерс (Джош Лукас) работает в нефтедобывающем бизнесе. Самая успешная буровая платформа его компании расположена в Мексике, недалеко от курортного городка. Летом во время отпуска он приезжает сюда вместе с семьей.

Только они доплыли до места назначения, как из воды вырывается огромная черная акула, которая мгновенно переворачивает лодку и затягивает под воду мужчину, которому она принадлежала. Единственный уцелевший рабочий платформы рассказывает, что кровожадное чудовище с момента своего появления еще никого не упустило отсюда живым.

Призраки дома-убийцы (США)

Фильм ужасов снят независимой студией, основанной в 2017 году братьями Келланом и Бренданом Рудником. Они вместе не только написали сценарий. Брендан занял кресло режиссера, а Келлан сыграл одну из ведущих ролей.

По сюжету, в доме жил серийный убийца. Он замучил и убил шесть молодых женщин прежде чем полиция его убила. С тех пор как произошли эти страшные события, дом стоит закрыт. Четверо друзей отправляются в дом, чтобы вести оттуда прямую трансляцию. Трое из них всю ночь планируют провести внутри.

Риски и побочные эффекты (Австрия)

Это комедийная экранная адаптация театральной пьесы Штефана Фогеля "Почка". Ею занялся Михаэль Крайсль, имеющий большой опыт работы на телевидении.

По сюжету, ежегодный плановый осмотр у врача приносит нелестные результаты. У Кэтрин (Инка Фридрих), инструктора по пилатесу, обнаружили почечную недостаточность. Сказалось многолетнее употребление лекарств против мигрени. Хорошо, что у человека две почки. Шансы получить здоровый орган от живого донора высоки. Главное этого донора найти. Оказывается, у ее мужа Арнольда (Самуэль Финци) такая же группа крови, а значит, он может стать донором.

Напомним, ранее мы писали о премьере десятого "Форсажа" и биографической драме "БлэкБерри". Также мы рассказывали, что дочь Джонни Деппа и певец The Weeknd представили в Каннах новый сериал.