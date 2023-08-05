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Темнокожая "русалочка" Холли Бейли начала сольную карьеру певицы

5 августа 2023 15:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Темнокожая "русалочка" Голли Бейли начала сольную карьеру певицы
Актриса и певица Голли Бейли. Фото: instagram.com/hallebailey/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Холли Бейли начинает свою сольную музыкальную карьеру. Звезда, сыгравшая в фильме "Русалочка" представила первый клип.

Об этом пишет Just Jered.

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23-летняя певица и актриса выпустила свой дебютный сольный сингл "Angel" вместе с музыкальным клипом. Образ получился довольно нежным, а сама песня чувственной.

 

"Ангел" невероятно особенный, близкий и дорогой моему сердцу. Со всем, что я прошла за последние 3-4 года, вдруг оказавшись в этом пузыре, когда все на тебя смотрят, мне было легко почувствовать сомнения в себе и кем я являюсь. Эта песня для меня была выходом из этих чувств, мантрой и обещанием самой себе, что работа, которую я выполняю здесь, на земле, имеет значение и что я имею значение. Я хотела иметь возможность принять себя и гордиться собой и тем, кем я являюсь от природы", — сказала Холли в разговоре с ABC News.

До этого Холли пела вместе со своей старшей сестрой Хлоей в R'n'B-дуэте Chloe & Halle, пятикратно номинированной на "Грэмми". Хлоя, известная как Chlöe, выпустила свой дебютный сольный студийный альбом In Pieces в начале этого года.

Песни из "Русалочки", в том числе в исполнении Бэйли, как и весь саундтрек, заняли высокие места в чартах этого года. В декабре в прокат выйдет мюзикл "Цвет лиловый", где Холли исполнила одну из главных ролей.

Напомним, мы рассказывали, как голливудская звезда в гримерке превратилась в Урсулу из "Русалочки".

Ранее стало известно, как прошла звездная премьера новой темнокожей "Русалочки" от Disney в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

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