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Темношкіра "русалонька" Голлі Бейлі розпочала сольну кар'єру співачки

5 серпня 2023 15:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Темношкіра "русалонька" Голлі Бейлі розпочала сольну кар'єру співачки
Акторка та співачка Голлі Бейлі. Фото: instagram.com/hallebailey/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Голлі Бейлі починає свою сольну музичну кар'єру. Зірка, яка зіграла у фільму "Русалонька" прдеставила перший кліп.

Про це пише Just Jered.

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23-річна співачка та актриса випустила свій дебютний сольний сингл "Angel" разом із музичним кліпом. Образ вийшов досить ніжним, а сама пісня чуттєвою.

 

"Ангел" "настільки особливий і близький і дорогий моєму серцю". З усім, через що я пройшла за останні 3-4 роки, раптом опинившись у цій бульбашці, коли всі на тебе дивляться, мені було легко відчути сумніви в собі та ким я є. Ця пісня для мене була виходом із цих почуттів, мантрою та обіцянкою самій собі, що робота, яку я виконую тут, на землі, має значення, і що я маю значення. Я хотіла мати можливість прийняти себе та пишатися собою та тим, ким я є від природи", — сказала Голлі в розмові з ABC News.

До цього Голлі співала разом зі своєю старшою сестрою Хлоєю в R'n'B-дуеті Chloe & Halle, яка п'ятиразово була номінована на "Греммі". Хлоя, відома як Chlöe, випустила свій дебютний сольний студійний альбом In Pieces на початку цього року.

Пісні з "Русалоньки", у тому числі у виконанні Бейлі, як і весь саундтрек, посіли високі місця у чартах цього року. У грудні в прокат вийде мюзикл "Колір ліловий", де Голлі виконала одну з головних ролей.

Нагадаємо, ми розповідали, як голлівудська зірка в гримерці перетворилась на Урсулу з "Русалоньки".

Раніше стало відомо, як пройшла зіркова прем'єра нової темношкірої "Русалоньки" від Disney в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). 

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