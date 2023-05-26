Русалочка в прозрачном нижнем снялась для глянца

Актриса Хэлли Бейли. Фото: glamour.com

Звезда новой киноадаптации классического мультфильма Disney "Русалочка" Голли Бейли приняла участие в новой фотосессии. Девушка в откровенном наряде позировала для глянца.

Фото опубликовало издание Glamour.

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Мюзикл Роба Маршалла "Русалочка" — это римейк одноименного мультфильма студии Watl Disney 1989 года. Проект подвергли критике в соцсетях из-за того, что впервые в истории сказки главную героиню играет темнокожая актриса.

Холли Бейли

Актриса Холли Бэйли

Холли Бэйли в новой фотосессии

"У Ариэль красные волосы, это легендарная особенность ее внешности, но как у темнокожей женщины, у меня особые волосы и продюсеры решили также оставить это в образе моей Ариэль. Я надеюсь, что сделаю эту Русалочку уникальной. Мне кажется, я бы смогла стать частью ее большой семьи: иметь старших сестер, которые бы направляли, быть дочерью отца, который иногда слишком защищает, но только потому, что очень любит", — поделилась Холли в интервью.

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