Русалочка в прозрачном нижнем снялась для глянца

Темнокожая Русалочка в прозрачном нижнем белье снялась для глянца
Звезда новой киноадаптации классического мультфильма Disney "Русалочка" Голли Бейли приняла участие в новой фотосессии. Девушка в откровенном наряде позировала для глянца.
Фото опубликовало издание Glamour.
Съемка получилась провокационной, на фотографиях актриса примерила прозрачное белье и чулки.
Мюзикл Роба Маршалла "Русалочка" — это римейк одноименного мультфильма студии Watl Disney 1989 года. Проект подвергли критике в соцсетях из-за того, что впервые в истории сказки главную героиню играет темнокожая актриса.
"У Ариэль красные волосы, это легендарная особенность ее внешности, но как у темнокожей женщины, у меня особые волосы и продюсеры решили также оставить это в образе моей Ариэль. Я надеюсь, что сделаю эту Русалочку уникальной. Мне кажется, я бы смогла стать частью ее большой семьи: иметь старших сестер, которые бы направляли, быть дочерью отца, который иногда слишком защищает, но только потому, что очень любит", — поделилась Холли в интервью.
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