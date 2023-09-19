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Теперь официально: Ариана Гранде подала на развод с Далтоном Гомесом

19 сентября 2023 14:46
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Теперь официально: Ариана Гранде подала на развод с Далтоном Гомесом
Ариана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Американская певица Ариана Гранде теперь официально подала заявление на развод со своим супругом риэлтором Далтоном Гомесом, с которым прожила два года. Они разошлись полгода назад. Это произошло якобы из-за разных графиков и стилей жизни звезд, однако в заявлении о разводе причиной указано "непримиримые разногласия".

Об этом сообщает издание TMZ.

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Подробности

30-летняя Ариана Гранде начала встречаться с Далтоном Гомесом в январе 2020 года. Их свадьба состоялась 15 мая 2021-го. Однако в феврале этого года пара объявила о разрыве. Разошлись якобы без конфликтов.

 

В июле стало известно, что сердце певицы снова занято. Ариана начала встречаться со своим коллегой по фильму "Злые" Итаном Слейтером.

 

Недавно Итан подал на развод со своей женой Лилли Джей. Они были вместе еще со школы и воспитывают общего ребенка, которий родился в прошлом году.

 

Скорее всего, это побудило и Ариану Гранде заняться разводом. Далтон не создавал никаких препятствий и не претендовал на имущество звезды. Источники говорят, что певица выпишет бывшему чек, и на этом все закончится.

Напомним, что недавно Ариана Гранде праздновала 10-летие релиза первого альбома. А еще мы говорили, что стилист звезды ушел из модной индустрии.

 

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