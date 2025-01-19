Александр Терен отменил тур со стендапом по городам Украины

Герой "Холостяк-13" Александр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Ветеран Александр Терен, ставший главным героем реалити о любви "Холостяк", отменил запланированный тур по городам Украины с мотивационным стендапом "Відвал троянд". Мероприятия были запланированы на март 2025 года.

Об этом Александр сообщил в Stories на своей странице в Instagram.

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Терен отменил "Відвал троянд"

Ветеран признался, что сейчас не готов выступать со стендапом из-за своего морального состояния. Терен надеется, что через некоторое время все же встретится со зрителями.

Ранее герой "Холостяка" признался о том, что сейчас ему эмоционально тяжело. Круглосуточные съемки в шоу и насыщенная событиями жизнь истощила его эмоциональную систему, и он сейчас нуждается в отдыхе.

На моральное состояние могла повлиять публичная ссора военного с его избранницей Инной Белень. В интервью девушка заявила, что война в Украине идет не 10 лет, а всего 3 и терпела русскоязычных украинцев. Терен открыто заявил, что своими словами она обесценила подвиг героев, отдавших свою жизнь за Украину до 2022 года.

"Друзья, опустился и я немного на землю. Тур со стендапом отменяется из-за моей неготовности к нему. Приношу искренние извинения и надеюсь до встречи, где будет весело всем. Спасибо вам за понимание", — написал он.

Терен отменил тур со стендапом. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Напомним, ранее мы писали, как избранница Терена, переводчица немецкого языка Инна Белень, похудела после шоу. Также мы рассказывали, что Александра Терена захейтили из-за украинского языка.