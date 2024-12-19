Александр Терен высказался о своей мечте иметь много детей

Герой "Холостяк-13" Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Ветеран Александр Терен, который стал главным героем реалити о любви "Холостяк", прокомментировал свою мечту про 5 детей. Многие подписчики раскритиковали военного за то, что он требует от своей будущей жены две несовместимые вещи — посвящать все свое время детям и при этом быть реализованной.

Ветеран ответил на критику на своей странице в Instagram.

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Александр Терен мечтает о большой семье

Ветеран признался, что действительно пошутил о таком количестве детей. Терен мечтает не о пятерых потомках, а именно о большой семье. "Холостяк" мечтает ощущать семейный уют.

Терен подчеркнул, что для него, семья это "не о цифре", а о качестве отношений, взаимоподдержке и любви.

"Для меня семья — это пространство, где каждый чувствует себя собой, где есть поддержка, тепло и смех. Да, я говорю о пяти детях иронично — мне нравится сама идея такой "футбольной команды". Но это не значит, что я кого-то заставляю или считаю, что все должны так жить", — написал военный.

Ветеран добавил, что мечты являются правом каждого человека и каждый вправе выбирать для себя самостоятельно, рожать ли ему много детей, или жить ради себя.

Напомним, ранее мы писали, что участница "Холостяка" похвасталась знакомством с Илоном Маском. Также мы рассказывали, что Александр Терен впервые рассказал о пропавшем без вести брате.