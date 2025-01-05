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Терен посоветовал книги, которые стоит прочитать каждому

5 января 2025 12:10
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
ТОП-6 книг от Александра Терена
Ветеран Александр Терен, который стал главным героем реалити о любви "Холостяк",
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Ветеран Александр Терен, который стал главным героем реалити о любви "Холостяк", поделился с поклонниками подборкой книг. Защитник посоветовал украинцам, как интереснее проводить досуг.

Об этом звезда рассказал в заметке в Instagram.

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"Холодный Яр" Юрий Горлис-Горский

В романе описаны события, происходившие в течение 1918—1922 гг. в Холодноярской Республике — очаге украинского повстанческого движения против захватчиков (немецких оккупантов и российских "белых" и "красных" интервентов). Книга рассказывает о несокрушимых духом украинцах, которые могут успешно бороться с несравненно более сильным врагом.

"Книга, которую должен прочитать каждый украинец", — подчеркнул Терен.

"Чорний ворон. Залишенець" Василий Шкляр

Автор рассказывает читателям о борьбе украинских повстанцев против советской оккупации в конце советско-украинской войны 1917-1922 гг.Главный герой романа, один из последних атаманов Холодного Яра, "останец" Черный Ворон — одаренный военный руководитель, боец, мститель, влюбленный в таинственную женщину по имени Тина.

"Волынь" Улас Самчук

В книге рассказывается о жизни волынского крестьянства в начале XX века. В трилогии писатель описал более 450 персонажей.

"Племя" Себастьян Юнгер

Книга рассказывает о том, почему люди с давних времен объединяются в общественные группы. В книге поднимается важная тема принятия ветеранов в обществе и рассказывается о том, что переживают военные после ранения.

"Тореадори з Васюківки" Всеволод Нестайко

Детская юмористическая книга о приключениях простых школьников из села Васюковка - Павлуши Завгороднего и Явы Реня. Главные герои хотят стать знаменитыми. Ребята пытались стать тореадорами, поймать иностранных шпионов из своего села, покорить Киев и многое другое.

"Я, Паштєт і армія" Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин)

Покойный Кузьма Скрябин рассказал в ней о своем армейском друге Кузьме Паштете (Сергее Павлове), который попал в армию из-за проблем с деканом в университете, где Сергей был кандидатом биологических наук. Терен подчеркнул, что это его первая книга с которой он смеялся вслух.

 

Напомним, ранее мы писали, что в дружбу холостяка Терена и певца Дмитрия Монатика поверили не все фанаты шоу. Также Александр Терен признался, был ли у него секс во время съемок шоу.

шоу Холостяк соцсети книги украинские звезды Александр "Терен" Будько

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Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

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