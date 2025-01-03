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Терен и Инна заявили, какими будут отношения после "Холостяка"

3 января 2025 22:56
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Александр Терен и Инна признались, что изменят в отношениях после "Холостяка" — фото
Ветеран Александр Терен и его избранница Инна в шоу "Холостяк". Фото: instagram/tsvit_terenu
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Герой реалити-шоу "Холостяк" Александр Терен и его избранница Инна Белень рассказали, какими видят отношения после завершения проекта. Они до сих пор вместе и планируют съехаться. Однако, есть условия, которые не понравятся их поклонникам.

Мыслями поделились в Instagram. 

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Влюбленная пара невероятно благодарна за возможность принять участие в шоу "Холостяк". Они говорят, что это было чрезвычайное приключение и благодарны всем поклонникам за поддержку. Однако, сейчас стремятся сделать еще один важный шаг в нашей истории — посвятить себя друг другу.

"Мы решили сохранить нашу историю немного более приватной, оставив самые важные моменты только для нас. Мы хотим жить настоящей жизнью, без лишнего фильтра и камер, строить наши отношения в атмосфере любви, доверия и тишины. Мы не исчезаем, но отныне будем делиться лишь тем, что для нас обоих будет комфортным", — написала пара.

Напомним, участница "Холостяка"Анастасия Анисимова нашла любовь на проекте среди съемочной команды. Также Александр Терен признался, имел ли секс во время съемок шоу.

шоу Холостяк роман телевидение любовь Александр "Терен" Будько

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