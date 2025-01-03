Александр Терен и Инна признались, что изменят в отношениях после "Холостяка" — фото

Ветеран Александр Терен и его избранница Инна в шоу "Холостяк". Фото: instagram/tsvit_terenu

Герой реалити-шоу "Холостяк" Александр Терен и его избранница Инна Белень рассказали, какими видят отношения после завершения проекта. Они до сих пор вместе и планируют съехаться. Однако, есть условия, которые не понравятся их поклонникам.

Мыслями поделились в Instagram.

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Влюбленная пара невероятно благодарна за возможность принять участие в шоу "Холостяк". Они говорят, что это было чрезвычайное приключение и благодарны всем поклонникам за поддержку. Однако, сейчас стремятся сделать еще один важный шаг в нашей истории — посвятить себя друг другу.

"Мы решили сохранить нашу историю немного более приватной, оставив самые важные моменты только для нас. Мы хотим жить настоящей жизнью, без лишнего фильтра и камер, строить наши отношения в атмосфере любви, доверия и тишины. Мы не исчезаем, но отныне будем делиться лишь тем, что для нас обоих будет комфортным", — написала пара.

Напомним, участница "Холостяка"Анастасия Анисимова нашла любовь на проекте среди съемочной команды. Также Александр Терен признался, имел ли секс во время съемок шоу.