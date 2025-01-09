Терен появится в новом сезоне "МастерШеф" в новом сезоне "МастерШеф"

Ветеран Александр Терен и волонтер Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen/

Герой 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Александр "Терен" Будько вместе со своей избранницей Инной Белень принял участие в съемках популярного кулинарного шоу. Они вместе появятся в 15-м сезоне "МастерШеф".

Об этом он сообщил в Instagram.

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Ветеран признался, что предложение сняться в популярном кулинарном шоу стало для него неожиданностью. Терен станет судьей в одном из выпусков "МастерШеф".

"Снова приходится обсуждать и выбирать... На этот раз блюда", — написал он.

Александра Терен пригласили на съемки "МастерШеф". Фото:instagram.com/tsvit_terenu/

Совместными кадрами со съемок также поделилась возлюбленная ветерана, волонтер Инна Белень. Никаких подробностей относительно нового сезона "МастерШеф" пара не разглашает.

"Всегда смотрела на это с другой стороны экрана, представляла, как готовлю, а меня оценивают. Но жизнь подбрасывает сюрпризы: теперь я на съемках в роли судьи — еще и в паре с самым приятным напарником во всех смыслах", — поделилась она.

Александр Терен и волонтер Инна Белень на съемки "МастерШеф". Фото: instagram.com/innka_belen/

Александр Терен и волонтер Инна Белень в эпизоде "МастерШеф". Фото: instagram.com/innka_belen/

Напомним, победительница "Холостяка" показала, как экстренно эвакуировалась с семьей из Лос-Анджелеса из-за масштабного пожара.

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