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Терен вместе с возлюбленной принял участие в съемках "МастерШеф"

9 января 2025 13:05
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Терен появится в новом сезоне "МастерШеф" в новом сезоне "МастерШеф"
Ветеран Александр Терен и волонтер Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Герой 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Александр "Терен" Будько вместе со своей избранницей Инной Белень принял участие в съемках популярного кулинарного шоу. Они вместе появятся в 15-м сезоне "МастерШеф".

Об этом он сообщил в Instagram.

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Ветеран признался, что предложение сняться в популярном кулинарном шоу стало для него неожиданностью. Терен станет судьей в одном из выпусков "МастерШеф".

"Снова приходится обсуждать и выбирать... На этот раз блюда", — написал он.

Александр Терен появится в 15 сезоне "МастерШеф"
Александра Терен пригласили на съемки "МастерШеф". Фото:instagram.com/tsvit_terenu/

Совместными кадрами со съемок также поделилась возлюбленная ветерана, волонтер Инна Белень. Никаких подробностей относительно нового сезона "МастерШеф" пара не разглашает.

"Всегда смотрела на это с другой стороны экрана, представляла, как готовлю, а меня оценивают. Но жизнь подбрасывает сюрпризы: теперь я на съемках в роли судьи — еще и в паре с самым приятным напарником во всех смыслах", — поделилась она.

Александр Терен появится в "МастерШеф"
Александр Терен и волонтер Инна Белень на съемки "МастерШеф". Фото: instagram.com/innka_belen/
Александр Терен будет судьей в 15 сезоне "МастерШеф"
Александр Терен и волонтер Инна Белень в эпизоде "МастерШеф". Фото: instagram.com/innka_belen/

Напомним, победительница "Холостяка" показала, как экстренно эвакуировалась с семьей из Лос-Анджелеса из-за масштабного пожара.

Также мы писали, что жену Григория Решетника с детьми не выпустили за границу.

украинские звезды съемки Мастер Шеф Александр "Терен" Будько соцсети

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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