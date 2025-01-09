Терен з'явиться в новому сезоні "МастерШеф"

Ветеран Олександр Терен та волонтерка Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen/

Герой 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Олександр "Терен" Будько разом зі своєю обраницею Інною Бєлєнь взяв участь у зйомках популярного кулінарного шоу. Вони разом з'являться в 15-му сезоні "МастерШеф".

Про це він повідомив в Instagram.

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Ветеран зізнався, що пропозиція знятися в популярному кулінарному шоу стала для нього несподіванкою. Терен стане суддею в одному із випусків "МастерШеф".

"Знову доводиться обговорювати та обирати... Цього разу страви", — написав він.

Олександра Терен запросили на зйомки "МастерШеф". Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Спільними кадрами зі зйомок також поділилася кохана ветерана, волонтерка Інна Бєлєнь. Жодних подробиць щодо нового сезону "МастерШеф" пара не розголошує.

"Завжди дивилася на це з іншого боку екрана, уявляла, як готую, а мене оцінюють. Але життя підкидає сюрпризи: тепер я на зйомках у ролі судді — ще й у парі з найприємнішим напарником у всіх сенсах", — поділилась вона.

Олександр Терен та волонтерка Інна Бєлєнь на зйомки "МастерШеф". Фото: instagram.com/innka_belen/

Олександр Терен та волонтерка Інна Бєлєнь в епізоді "МастерШеф". Фото: instagram.com/innka_belen/

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" показала, як екстрено евакуювалася з родиною з Лос-Анджелесу через масштабну пожежу.

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