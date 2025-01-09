Александр Терен возмущен на украинцев, кто воспитывает детей на русском языке

Ветеран войны, общественный деятель Александр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Главный герой романтического телешоу "Холостяк-13", ветеран войны Александр Терен (Будько) высказался о языковом вопросе в стране. В частности, он упомянул военных и детей, которые родились после начала полномасштабной войны.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Терена.

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Александр Терен о языковом вопросе

Защитник Украины, получивший тяжелое ранение на фронте 24 августа 2022 года, задал риторический вопрос, все ли люди вокруг уже перешли на украинский. В качестве примера он упомянул белорусов.

"Хочу напомнить: большинство украинской интеллигенции, которую уничтожили за любовь к языку и идее, происходило именно из украинского села. Во-вторых, вспомним белорусов, которые почти потеряли свой язык в быту. Сегодня они имеют Лукашенко и фактически являются одной из федераций России", — написал Терен.

Ветеран войны Александр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Александр отметил, что не хочет привлекать к этой теме военных, которые общаются на русском. Всему свое время, заверил Терен. По его словам, есть белорусы, которые воюют за Украину, и одновременно изучают наш язык.

"Но меня ужасает, когда я вижу, как к трехлетним детям, рожденным во время большой войны, обращаются на языке врага. Сможем ли мы победить, если выращиваем новые поколения в духе "какая разница", тогда как наш враг воспитывает поколения воинов? Время мягкой украинизации прошло давно. Оно закончилось еще тогда, когда нас силой русифицировали веками", — отметил Терен.

По словам Александра, настал момент четко сказать, что наша страна существует только с украинским языком.

Напомним, ранее мы писали, что победительница первого сезона шоу "Холостяка" Александра Шульгина экстренно эвакуируется из Лос-Анджелеса. Также мы рассказывали, был ли у Александра Терена интим на шоу "Холостяк".