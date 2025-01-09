Олександр Терен обурений на українців, хто виховує дітей російською мовою

Ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Головний герой романтичного телешоу "Холостяк-13", ветеран війни Олександр Терен (Будько) висловився про мовне питання в країні. Зокрема, він згадав військових та дітей, які народились після початку повномасштабної війни.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Терена.

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Олександр Терен про мовне питання

Захисник України, який отримав важке поранення на фронті 24 серпня 2022 року, поставив риторичне запитання, чи всі люди навколо вже перейшли на українську. Як приклад він згадав білорусів.

"Хочу нагадати: більшість української інтелігенції, яку знищили за любов до мови та ідеї, походила саме з українського села. По-друге, згадаємо білорусів, які майже втратили свою мову в побуті. Сьогодні вони мають Лукашенка і фактично є однією з федерацій Росії", — написав Терен.

Ветеран війни Олександр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Олександр зазначив, що не хоче залучати до цієї теми військових, які спілкуються російською. Усьому свій час, запевнив Терен. За його словами, є білоруси, які воюють за Україну, і водночас вивчають нашу мову.

"Але мене жахає, коли я бачу, як до трирічних дітей, народжених під час великої війни, звертаються мовою ворога. Чи зможемо ми перемогти, якщо вирощуємо нові покоління в дусі "какая разніца", тоді як наш ворог виховує покоління воїнів? Час лагідної українізації минув давно. Він закінчився ще тоді, коли нас силоміць русифікували століттями", — зазначив Терен.

За словами Олександра, настав момент чітко сказати, що наша країна існує лише з українською мовою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця першого сезону шоу "Холостяка" Олександра Шульгіна екстрено евакуюється з Лос-Анджелесу. Також ми розповідали, чи був в Олександра Терена інтим на шоу "Холостяк".