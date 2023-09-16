"Террористка номер 1 по версии Коли Баскова": Притула отреагировал на "приговор" Ефросининой в России

Шоумен и волонтер Сергей Притула и телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/siriy_ru/

На днях телеведущую Машу Ефросинину в России "приговорили" к семи годам колонии. Общественный деятель Сергей Притула в иронической манере прокомментировал решение россиян.

Об этом Притула написал в социальных сетях.

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Притула в посте поразмыслил над "настоящими причинами", по которым в России "заочно" приговорили Ефросинину к 7 годам колонии. Шоумен предположил, что ведущий вынесли приговор, потому что она "штрикала в глаза героев новороссии статуэткой Ленина".

Притула прокомментировал приговор Ефросининой. Фото: instagram.com/siriy_ru/

"Организатор пыточных для православных младенцев и скрепных бабушек! Штрикала в глаза героев новороссии статуэткой Ленина. Систематически подрывала задницы россиян! Террористка #1 по версии Коли Баскова! Маша "угроза национальной безопасности России" Ефросинина", — прокомментировал Притула.

Маша Ефросинина оценила пост и даже отреагировала: "Батя, я старалась!".

Пресс-служба Басманного районного суда Москвы сообщила, что Ефросининой запретили вести страницы в соцсетях в течение трех лет. Также обвинение требовало для телеведущей 7 лет колонии общего режима.

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