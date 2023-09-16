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"Террористка номер 1 по версии Коли Баскова": Притула про "приговор" Ефросининой в России

16 сентября 2023 16:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Террористка номер 1 по версии Коли Баскова": Притула отреагировал на "приговор" Ефросининой в России
Шоумен и волонтер Сергей Притула и телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/siriy_ru/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На днях телеведущую Машу Ефросинину в России "приговорили" к семи годам колонии. Общественный деятель Сергей Притула в иронической манере прокомментировал решение россиян.

Об этом Притула написал в социальных сетях.

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Притула в посте поразмыслил над "настоящими причинами", по которым в России "заочно" приговорили Ефросинину к 7 годам колонии. Шоумен предположил, что ведущий вынесли приговор, потому что она "штрикала в глаза героев новороссии статуэткой Ленина".

 

Притула прокомментировал приговор Ефросининой. Фото: instagram.com/siriy_ru/

"Организатор пыточных для православных младенцев и скрепных бабушек! Штрикала в глаза героев новороссии статуэткой Ленина. Систематически подрывала задницы россиян! Террористка #1 по версии Коли Баскова! Маша "угроза национальной безопасности России" Ефросинина", — прокомментировал Притула.

Маша Ефросинина оценила пост и даже отреагировала: "Батя, я старалась!".

Пресс-служба Басманного районного суда Москвы сообщила, что Ефросининой запретили вести страницы в соцсетях в течение трех лет. Также обвинение требовало для телеведущей 7 лет колонии общего режима.

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