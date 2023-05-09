The Hardkiss открыли первый полуфинал "Евровидения-2023"

Певица, ведущая "Евровидения-2023" Юлия Санина. Фото: коллаж Новини.LIVE

В английском Ливерпуле стартовал песенный конкурс "Евровидение-2023". В прямом эфире первого полуфинала выступила группа The Hardkiss.

Новини.LIVE расскажет о перформансе известных украинцев.

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Выступление The Hardkiss

Первый полуфинал открыла одна из ведущих "Евровидения-2023" Юлия Санина. Вместе с ней на сцену вышел ее муж, участник группы The Hardkiss, Валерий Бебко.

Юлия исполнила фрагмент песни "Маяк". По замыслу организаторов выступление The Hardkiss символизировало объединение музыкой двух стран.

Юлия Санина выступает в первом полуфинале "Евровидения-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Группа The Hardkiss выступает в первом полуфинале "Евровидения-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

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Сразу после зажигательного выступления к Юлии присоединились другие ведущие первого полуфинала "Евровидение-2023", актриса Ханна Уэддингем и телеведущая Алиша Диксон.

Ведущие первого полуфинала "Евровидение-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Напомним, ранее мы писали, что перед стартом "Евровидения" группа TVORCHI представила мощное социальное видео. Также мы рассказывали, что шеф-повар Евгений Клопотенко кормит борщом звезд и фанатов "Евровидения" в Ливерпуле.