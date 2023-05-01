Лилия Ребрик трогательно обратилась к родной дочери – ведущая показала милое семейное фото

Телеведущая Лилия Ребрик во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик трогательно обратилась к своей дочери. Популярная ведущая показала милые семейные фотографии и поздравила дочь с днем рождения.

Соответствующие фотографии Лилия Ребрик разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

"Наша дочь 5 лет Карантин, война… В свои 5 ты знаешь, что такое "прилет", бавовна, петриот, ты знаешь, что такое "бомбят" и почему надо сидеть в подвале. Ты знаешь, кто такой путин и почему он должен **нуть Ты уже не боишься тревог, потому что знаешь — мы защитим! Но я так хочу, чтобы ты и миллионы наших деток жили иначе! И это обязательно будет Тебе так хотелось праздника! А мы так хотели создать его тебе - нашей доброй, любознательной, смешной и такой смелой, честной, открытой девочке! С днем рождения, наша доченька! Мы все всегда с тобой рядом, мы так крепко тебя любим, что отведем от тебя все-все беды! Потому что мы — сила!" — написала Лилия Ребрик.

Многие пользователи сети начали оставлять много комментариев под семейной фотографией Лилии Ребрик.

"С Днем Рождения младшей дочери Полиночки! Обожаем вашу семью — вы как солнышко, обогревающее нас всех своим теплом! Будьте счастливы!", "С днем рождения!!! Здоровье, осуществление мечтаний и счастливой жизни под мирным небом)) )", "Искренние поздравления и лучшие пожелания Вашей Полине! Пусть Господь Бог дарит долгую и мирную жизнь!" — написали люди в комментариях под публикацией.

Комментарии со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская ведущая Лилия Ребрик отреагировала на критику по поводу ее внешнего вида.

Ранее мы рассказывали, что телеведущая Лилия Ребрик рассказала о недвижимости, которую она приобрела перед войной.

Также мы сообщали о том, что украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала о погибшем коллеге.