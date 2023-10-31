Тяжелые бои истощили не только людей — Олег Сенцов обратился к украинцам

Режиссер и военный Олег Сенцов на передовой. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов обратился к украинцам за помощью. Его бригаде необходимы вещи для проведения боевых действий.

Об этом режиссер рассказал в своих социальных сетях.

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Олег Сенцов теперь командир штурмовой роты. Эту должность он получил два месяца назад. В настоящее время он находится в госпитале на лечении.

"Пока нахожусь на лечении, мои ребята продолжают героически защищать Авдеевку. Это тяжелое ощущение, когда ты в госпитале, в безопасности, а они под обстрелами в траншее. Но я и отсюда стараюсь быть полезным. Обновлю немного информацию — я уже два месяца как командир штурмовой роты, поэтому подчиненных и забот стало гораздо больше, чем было раньше во взводе. Тяжелые бои истощили не только людей, но и нашу ресурсную базу. Что-то сгорело, что-то сломалось, что-то потеряно во время боевых действий", — написал он.

Бригаде Сенцова нужно купить новые ночники, тепловизоры, прицелы, дроны и многое другое, что было потеряно во время боевых действий.

Сенцов в сообщении оставил номер карты для переводов.

Напомним, Олег Сенцов получил ранение сразу после возвращения на фронт.

Ранее Олег Сенцов получил почетную награду в Киеве.