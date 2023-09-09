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Тилль Линдеманн показал провокационный клип, снятый россиянами в цирке

9 сентября 2023 15:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тилль Линдеманн показал кровавый клип, снятый россиянами в цирке
Музыкант Тилль Линдеманн. Фото: instagram.com/rammsteinofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Лидер Rammmstein Тилль Линдеманн показал клип, над которым работал с россиянами. Артист известен поддержкой Украины, поэтому неизвестно, почему сейчас музыкант похвастался новой работой, снятой несколько лет назад.

Об этом пишет metalinjection.net.

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В видео на песню под названием Zunge немало крови и натуральных на вид внутренних органов, которыми лакомится герой Линдеманна.

Несмотря на то, что после полномасштабного вторжения РФ группа Rammstein отменила концерты в стране-агрессоре, артист выпустил ролик, снятый ему российскими гражданами. Линдеманн появляется в кадре с российской актрисой Аглаей Тарасовой, а режиссером клипа стала Анна Цуканова-Котт.

 

Музыкант Тилл Линдеманн в новом клипе. Фото: youtube.com/
Музыкант Тилл Линдеманн в новом клипе. Фото: youtube.com/
Музыкант Тилл Линдеманн в новом клипе. Фото: youtube.com/
Музыкант Тилл Линдеманн в новом клипе. Фото: youtube.com/

Клип снимался в 2021 году на арене Большого Московского цирка. Кстати, тигры, с которыми в кадре предстает Линдеманн, принадлежат дрессировщикам Эдгару и Аскольду Запашным, поддерживающим режим Путина.

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн упал со сцены: момент попал на видео.

Ранее возник скандал с солистом Rammstein: из группы выгнали россиянку.

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