Тилль Линдеманн показал кровавый клип, снятый россиянами в цирке

Тилль Линдеманн показал провокационный клип, снятый россиянами в цирке
Лидер Rammmstein Тилль Линдеманн показал клип, над которым работал с россиянами. Артист известен поддержкой Украины, поэтому неизвестно, почему сейчас музыкант похвастался новой работой, снятой несколько лет назад.
Об этом пишет metalinjection.net.
Резонансный клип
В видео на песню под названием Zunge немало крови и натуральных на вид внутренних органов, которыми лакомится герой Линдеманна.
Несмотря на то, что после полномасштабного вторжения РФ группа Rammstein отменила концерты в стране-агрессоре, артист выпустил ролик, снятый ему российскими гражданами. Линдеманн появляется в кадре с российской актрисой Аглаей Тарасовой, а режиссером клипа стала Анна Цуканова-Котт.
Клип снимался в 2021 году на арене Большого Московского цирка. Кстати, тигры, с которыми в кадре предстает Линдеманн, принадлежат дрессировщикам Эдгару и Аскольду Запашным, поддерживающим режим Путина.
Напомним, ранее мы писали, что фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн упал со сцены: момент попал на видео.
Ранее возник скандал с солистом Rammstein: из группы выгнали россиянку.