Тілль Ліндеманн показав кривавий кліп, знятий росіянами в цирку

Музикант Тілль Ліндеманн. Фото: instagram.com/rammsteinofficial/

Лідер Rаmmstеin Тілль Ліндеманн показав кліп, над яким працював з росіянами. Артист відомий підтримкою України, тож не відомо, чому зараз музикант похизувався новою робото, знятою кілька років тому.

Про це пише metalinjection.net.

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У відео на пісню під назвою Zunge чимало крові та натуральних на вигляд внутрішніх органів, якими ласує герой Ліндеманна. Не дивлячись на те, що після повномасштабного вторгнення РФ гурт Rammstein скасував концерти в країні-агресорці, артист випустив ролик, який йому зняли російські громадяни. Ліндеманн з'являється кадрі з російською актрисою Аглаєю Тарасовою, а режисеркою кліпу запросив Ганну Цуканову-Котт.

Музикант Тілль Ліндеманн у новому кліпі. Фото: youtube.com/

Музикант Тілль Ліндеманн у новому кліпі. Фото: youtube.com/

Кліп знімали у 2021 році на арені Великого Московського цирку. До речі, тигри, з якими у кадрі постає Ліндеманн, належать дресирувальникам Едгару та Аскольду Запашним, які підтримують режим Путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн впав зі сцени: момент потрапив на відео.

Раніше виник скандал із солістом Rammstein: з гурту вигнали росіянку.