Тимур Мирошниченко стал комментатором и спецкорреспондентом "Евровидения-2023"

Несменный комментатор конкурса "Евровидение" в Украине Тимур Мирошниченко

Стали известны имена ведущих и комментаторов песенного конкурса "Евровидение-2023". Помимо фронтвумен группы THE HARDKISS Юлии Саниной, которая будет вести полуфиналы и гран-финал, в прямом эфире появится и шоумен Тимур Мирошниченко.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Несменный комментатор конкурса "Евровидение" в Украине Тимур Мирошниченко станет корреспондентом шоу в Ливерпуле. Он будет появляться в видеовставках во время прямых эфиров, а также будет прямо в эпицентре событий, украинской комментаторской кабине на арене Liverpool.

"Я уже почти двадцать лет являюсь частью украинской семьи "Евровидения", и это всегда необычно особое событие, которое всех нас объединяет музыкой. Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и существующих поклонников "Евровидения" со всеми событиями прямо с Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами из заголовков", — прокомментировал новость Тимур Мирошниченко.

Также украинский шоумен вместе со своим ливерпульским коллегой Сэмом Квеком станут ведущими прямой трансляции торжественной церемонии открытия "Евровидения-2023" на официальном YouTube канале песенного конкурса.

Напомним, ранее мы писали, что "Евровидение-2023" представило сцену музыкального конкурса. Также мы писали, в каком полуфинале "Евровидения-2023" будет голосовать Украина.