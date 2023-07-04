Тина Кароль анонсировала первый за полгода всеукраинский тур: какие цены на билеты

Певица Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Певица Тина Кароль анонсировала первый тур по городам Украины с начала полномасштабной войны. До этого артистка давала полноценные концерты только за границей.

Новини.LIVE расскажет о ценах на выступления Кароль и города, в которые придет Тина.

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Тина решила начать возвращение на сцену на украинские концертные площадки одиннадцатью выступлениями. Два из них, последние, Кароль отыграет в столичном "Дворце Украины" 27 и 28 августа. Также артистка выступит в следующих городах:

16 августа — Одесса

17 августа — Чернигов

18 августа — Винница

19 августа — Черновцы

20 августа — Хмельницкий

23 августа — Черкассы

24 августа — Кривой Рог

25 августа — Днепр

"Наш долгожданный вечер единения! Аж дрожит в сердце", — лаконично прокомментировала новость о предстоящем турне Тина.

Цены на билеты

На первый концерт тура, в одесском театре Музкомедии, цены на билеты стартуют от 600 грн. За места у сцены придется выложить 4000 грн. Интересно, но в Одессе Кароль даст сразу два выступления за один день: в 16:00 и 19:00. В Киеве же будут два концерта в разные дни.

Билеты на концерты Тины Кароль в Одессе. Скриншот: Karabas

Следующая остановка Кароль в туре — город Чернигов. Здесь билеты значительно дешевле — от 390 до 1790 грн.

Билеты на концерт Тины Кароль в Чернигове. Скриншот: Karabas

В столице самый дешевый билет обойдется в 350 грн. А у сцены еще есть места ценой в 2790 грн. Таким образом, именно в Одессе самые дорогие билеты в первом всеукраинском туре Кароль после начала полномасштабной войны.

Билеты на концерт Тины Кароль в Киеве. Скриншот: Karabas

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль осудили за встречу с Папой Римским в Ватикане. Также мы рассказывали, что Кароль отправила в Херсон после подрыва Каховской ГЭС.