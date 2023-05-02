Тина Кароль показала, где она живет после смерти своего мужа – фото

Певица Тина Кароль во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

В сети показали, где живет известная украинская певица, ведущая и народная артистка Украины Тина Кароль. Известно, что артистка много лет живет в своем загородном доме, который ей построил когда-то покойный муж Евгений, вместе с сыном Вениамином и прислугой.

Соответствующие фотографии разместили на странице stbua в Instagram.

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Еще в 2013 году известная украинская певица потеряла своего любимого мужа Евгения Огира, который много лет боролся с раком поджелудочной железы. Новость о смерти своего любимого Тина Кароль получила прямо во время своего благотворительного концерта.

При жизни Евгений успел построить дом своей любимой, но завершить его строительство он не успел. Впрочем, украинская певица, имея возможность переехать в более роскошные апартаменты, делать этого не стала. Она осталась жить в своем роскошном доме от умершего мужа.

Загородный дом Тины Кароль от покойного мужа Евгения Огира. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о загородном доме от покойного мужа?

Этот роскошный дом имеет три этажа, большой сад во дворе, розариум и собственный огород. Сама Тина Кароль очень любит ухаживать за растениями, поэтому она сделала красивый вид вокруг дома. Внутри артистка пыталась произвести впечатление, будто ее муж все еще живет с ней.

Загородный дом Тины Кароль от покойного мужа Евгения Огира. Фото: Instagram

Сверху у народной артистки есть собственная студия звукозаписи, где она записывает свои песни.

Загородный дом Тины Кароль от покойного мужа Евгения Огира. Фото: скриншот из Instagram

Дома украинская звезда бывает достаточно редко, поэтому за порядком смотрит ее прислуга. Сейчас Тина Кароль находится на гастролях, а ее сын Вениамин — в Великобритании, где много лет получает образование. Когда наступают каникулы, звездная мама с сыном отправляется в путешествие. Поэтому дом они посещают довольно редко.

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