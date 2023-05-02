Тіна Кароль показала, де вона живе після смерті свого чоловіка – фото

Співачка Тіна Кароль під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

У мережі показали, де живе відома українська співачка, ведуча та народна артистка України Тіна Кароль. Відомо, що артистка багато років живе у своєму заміському будинку, який їй побудував колись покійний чоловік Євген, разом із сином Веніаміном та прислугою.

Відповідні фотографії розмістили на сторінці stbua в Instagram.

Читайте також:

Ще у 2013 році відома українська співачка втратила свого коханого чоловіка Євгена Огіра, який багато років боровся з раком підшлункової залози. Новину про смерть свого коханого Тіна Кароль отримала просто під час свого благодійного концерту.

За життя Євген встиг побудувати будинок для своєї коханої, але завершити його будівництво він не встиг. Втім українська співачка, маючи можливість переїхати у розкішніші апартаменти, робити цього не стала. Вона залишилася жити у своєму розкішному будинку від покійного чоловіка.

Заміський будинок Тіни Кароль від покійного чоловіка Євгена Огіра. Фото: скріншот з Instagram

Що відомо про заміський будинок від покійного чоловіка?

Цей розкішний маєток має три поверхи, великий сад на подвір’ї, розаріум та власний город. Сама Тіна Кароль дуже любить доглядати за рослинами, тому вона зробила гарний вигляд навколо будинку. Всередині артистка намагалася створити враження, ніби її чоловік все ще живе з нею.

Заміський будинок Тіни Кароль від покійного чоловіка Євгена Огіра. Фото: Instagram

Зверху у народної артистка є власна студія звукозапису, де вона записує свої пісні.

Заміський будинок Тіни Кароль від покійного чоловіка Євгена Огіра. Фото: скріншот з Instagram

Вдома українська зірка буває досить рідко, тому за порядком дивиться її прислуга. Зараз Тіна Кароль знаходиться на гастролях, а її син Веніамін — у Великій Британії, де багато років отримує освіту. Коли настають канікули, зіркова мама із сином вирушає у подорожі. Тому будинок вони відвідують досить рідко.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль відреагувала на скандал з росіянами, які працювали над її кліпом.

Раніше ми розповідали, що співачка Тіна Кароль показала відверті фотографії.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Тіна Кароль розповіла, як їй вдалося схуднути на п’ять кілограмів.