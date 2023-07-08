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Тина Кароль показала редкое фото взрослого сына

8 июля 2023 15:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Кароль показала редкое фото взрослого сына
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тина Кароль редко делится фото своей семьи. Сын звезды, Вениамин, уже много лет живет в Великобритании, но Тина его часто навещат.

Фото с сыном Кароль поделилась в своем Instagram.

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По случаю Дня семьи певица Тина Кароль поделилась редким фото со своим 14-летним сыном Вениамином от покойного мужа, продюсера Евгения Огира.

Певица Тина Кароль с сыном. Фото: instagram.com/tina_karol/

На фото радостная Тина позирует без макияжа, обнимает ее сын, а вместе с ними на фотографии изображена еще одна женщина. Вероятно, это женщина, в семье которой живет Вениамин в Великобритании уже много лет.

Мальчик проживает в Великобритании с 7-летнего возраста. Тина Кароль ранее сообщила, что заботится о Вениамине украинская семья.

Ранее певица Тина Кароль анонсировала первый тур по городам Украины с начала полномасштабной войны. До этого артистка давала полноценные концерты только за границей.

Напомним, в киевском Октябрьском дворце (МЦКИ) состоялась 12-я церемония Национальной музыкальной премии YUNA. Тина Кароль и многие другие получили специальные награды.

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