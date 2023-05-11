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Тина Кароль показала, что происходит за кулисами "Евровидения"

11 мая 2023 21:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Тина Кароль показала, что происходит за кулисами "Евровидения"
Тина Кароль принимает участие в мероприятиях в рамках "Евровидения-2023". Фото: скриншот с видео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Певица Тина Кароль вместе со своей командой прибыла в Ливерпуль на песенный конкурс "Евровидение-2023". Сегодня, 12 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса.

Соответствующее видео Тина Кароль разместила на своем YouTube канале.

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Исполнительница записала небольшой блог о своем пребывании в Ливерпуле — от прибытия до первой репетиции на сцене шоу.

Кароль уже успела встретиться со своими звездными коллегами — Русланой, Юлией Саниной и Андреем Данилко, которые также принимают участие в мероприятиях в рамках "Евровидения-2023".

Исполнительница также ознакомилась с локацией и провела саунд-чек.

Напомним, ранее мы писали, что после громкого скандала с россиянами Тина Кароль выпустила новый клип на песню "Мед". Также мы рассказывали, что Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала и другие артисты выступят в финале "Евровидения-2023".

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