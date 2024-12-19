Тина Кароль показала тренировки перед концертами — видео
Популярная певица Тина Кароль поделилась с поклонниками упражнениями, которые позволяют ей держать себя в форме. Звезда показала, как готовит тело к концертам.
Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok.
Тина Кароль показала подготовку к выступлениям
Артистка не только делает макияж и разогревает голос перед своими концертами, но и занимается своей физической подготовкой. Звезда поделилась кадрами, на которых показала привычную тренировку перед выступлением.
Тина разогревает тело прыжками на скакалке, делает планку, отжимание от пола и практикует асаны йоги. Артистка в который раз продемонстрировала свою гибкость и отличную физическую форму.
@tinakarol
А как ты готовишься к концертам? 😜♬ original sound - Tina Karol
Поклонники восхищаются подтянутой фигурой звезды и благодарят ее за мотивацию.
"Раньше мечтой было иметь руки как у Майли Сайрус. Сегодня мечта иметь руки как у Тины Кароль".
"Вы отличный пример самодисциплины".
"Ваш подход к подготовке просто поражает! Спорт, дисциплина и невероятная энергия – вот что делает ваши концерты такими особенными".
"Тина Вы неотразима, вдохновляете".
Напомним, на днях на концерте Тины Кароль ее поклонник ошеломил косплеем ее образа из "Евровидения".
Также мы писали, что известный украинский певец послал Тину Кароль из-за первых результатов нацотбора на "Евровидение-2025".
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