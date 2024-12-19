Тина Кароль показала тренировки перед концертами

Певица Тина Кароль. Фото: instagram/tina_karol

Популярная певица Тина Кароль поделилась с поклонниками упражнениями, которые позволяют ей держать себя в форме. Звезда показала, как готовит тело к концертам.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok.

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Тина Кароль показала подготовку к выступлениям

Артистка не только делает макияж и разогревает голос перед своими концертами, но и занимается своей физической подготовкой. Звезда поделилась кадрами, на которых показала привычную тренировку перед выступлением.

Тина разогревает тело прыжками на скакалке, делает планку, отжимание от пола и практикует асаны йоги. Артистка в который раз продемонстрировала свою гибкость и отличную физическую форму.

Поклонники восхищаются подтянутой фигурой звезды и благодарят ее за мотивацию.

"Раньше мечтой было иметь руки как у Майли Сайрус. Сегодня мечта иметь руки как у Тины Кароль".

"Вы отличный пример самодисциплины".

"Ваш подход к подготовке просто поражает! Спорт, дисциплина и невероятная энергия – вот что делает ваши концерты такими особенными".

"Тина Вы неотразима, вдохновляете".

Комментарии под публикацией Тины Кароль. Фото: instagram/tina_karol

Напомним, на днях на концерте Тины Кароль ее поклонник ошеломил косплеем ее образа из "Евровидения".

Также мы писали, что известный украинский певец послал Тину Кароль из-за первых результатов нацотбора на "Евровидение-2025".