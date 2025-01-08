Тина Кароль обнажила подтянутое тело - фото

Тина Кароль похвасталась стальным прессом в коротеньком топе
Певица Тина Кароль много посвящает время работе над собой и своим телом. Знаменитость продемонстрировала поклонникам результат своих тренировок.
Фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Тина Кароль похвасталась фигурой
В stories певица опубликовала утреннее фото, где перед зеркалом похвасталась изгибами своего тела.
На фотографии 39-летняя Кароль позировала в белых спортивных штанах и коротеньком сером топе, демонстрируя подкачанный пресс. Звезда была без единой капли косметики и придерживала рукой распущенные волосы.
Фаны были в восторге от внешнего вида певицы и наделали ей немало комплиментов.
"Вы изумительная!".
"За таким телом стоит титанический труд!".
"Пресс просто вау!".
"Богиня! Тело мечты!".
Напомним, недавно Тина Кароль в мини-платье залезла верхом на "козла".
Також мы писали, что Канье Уэст шокировал фото обнаженной жены в день ее рождения.
Читайте Новини.LIVE!