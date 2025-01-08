Тина Кароль обнажила подтянутое тело - фото

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль много посвящает время работе над собой и своим телом. Знаменитость продемонстрировала поклонникам результат своих тренировок.

Фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.

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В stories певица опубликовала утреннее фото, где перед зеркалом похвасталась изгибами своего тела.

На фотографии 39-летняя Кароль позировала в белых спортивных штанах и коротеньком сером топе, демонстрируя подкачанный пресс. Звезда была без единой капли косметики и придерживала рукой распущенные волосы.

Тина Кароль показала подкачанный пресс. Фото: instagram.com/tina_karol

Фаны были в восторге от внешнего вида певицы и наделали ей немало комплиментов.

"Вы изумительная!".

"За таким телом стоит титанический труд!".

"Пресс просто вау!".

"Богиня! Тело мечты!".

Напомним, недавно Тина Кароль в мини-платье залезла верхом на "козла".

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