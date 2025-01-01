Тіна Кароль влаштувала зухвалу фотосесію верхи на козлі — фото

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль у новорічну ніч захопила шанувальників несподіваними фото. Зірка влаштувала зухвалу фотосесію у сміливому образі.

Світлинами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка позувала на нових фото із неочікуваним інвентарем. Тіна залізла верхи на гімнастичного козла просто на підборах.

"Змія і козел — ідеальна пара!" — підписала світлини співачка, натякаючи на те, що народилася в рік Змії.

Тіна Кароль в новій фотосесії. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Для знімання виконавиця обрала сміливий total black. Кароль обрала чорну сукню-жакет, яка ледь прикрила її стегна. Образ співачка доповнила чорними колготками, мюлями на підборах та сонцезахисними окулярами.

Тіна Кароль у total black. Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль осідлала козла. Фото: instagram.com/tina_karol

У коментарях прихильники наробили Тіні компліментів та привітали її з Новим роком.

"З Новим роком, чарівна жінка".

"Образ просто неймовірний, стиль і харизма зашкалюють!".

"Дуже стильна! З Новим роком".

"Це якісь натяки! Дуже цікаво".

Тіна Кароль захопила новою фотосесією. Фото: instagram.com/tina_karol

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