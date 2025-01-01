Тіна Кароль влаштувала зухвалу фотосесію верхи на козлі — фото

Тіна Кароль у зухвалому міні позувала верхи на "козлі"
Співачка Тіна Кароль у новорічну ніч захопила шанувальників несподіваними фото. Зірка влаштувала зухвалу фотосесію у сміливому образі.
Світлинами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль блиснула довгими ніжками
Співачка позувала на нових фото із неочікуваним інвентарем. Тіна залізла верхи на гімнастичного козла просто на підборах.
"Змія і козел — ідеальна пара!" — підписала світлини співачка, натякаючи на те, що народилася в рік Змії.
Для знімання виконавиця обрала сміливий total black. Кароль обрала чорну сукню-жакет, яка ледь прикрила її стегна. Образ співачка доповнила чорними колготками, мюлями на підборах та сонцезахисними окулярами.
У коментарях прихильники наробили Тіні компліментів та привітали її з Новим роком.
"З Новим роком, чарівна жінка".
"Образ просто неймовірний, стиль і харизма зашкалюють!".
"Дуже стильна! З Новим роком".
"Це якісь натяки! Дуже цікаво".
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