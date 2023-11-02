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Тина Кароль провела 10 часов в компании двух мужчин — видео

2 ноября 2023 10:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тина Кароль провела 10 часов в компании двух мужчин — видео
Кадр из клипа "Не святі" певицы Тины Кароль. Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Тина Кароль представила откровенный клип на песню "Не святі". В нем 38-летняя артистка традиционно как для себя сделала акцент на декольте, а компанию ей составили двое молодых мужчин.

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале Кароль.

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Съемки клипа проходили в столице Украине, Киеве. По сюжету видео все время льет проливной дождь. Тина провела под ледяным ливнем в общей сложности 10 часов.

Мокнула под искусственным дождем Кароль не одна — компанию ей составляли то поодиночке, то вместе мужчины модельного вида в классических костюмах.

Клип на песню "Не святі" сняла Ната Курган, для которой это режиссерский дебют. Сорежиссером видео выступила сама Кароль.

"Спасибо Тине за доверие красивой песни "Не святі" и за надежду, которая всегда царит в ее музыке. Страсть, ревность и влюбленность пронизывают эту видеоработу", — прокомментировала премьеру Курган.

По словам Тины, композиция "Не святі" призвана донести то, что любить и признаваться важно сегодня, а не потом. В первые дни песня завирусилась в TikTok, набрав охват более 20 миллионов пользователей, и заняла шестое место в трендах YouTube.

В клипе Тина одета в платье нынешней осенней коллекции бренда Nensi Dojaka и туфли Yves Saint Laurent.

Тина Король клип
Кадр из клипа "Не святі" певицы Тины Кароль. Фото: менеджмент артистки

Напомним, ранее мы писали, в какие номинации премии "Грэмми" Тина Кароль хочет попасть. Также мы рассказывали, что Тина Кароль удивила украинцев необычным образом.

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