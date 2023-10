Тіна Кароль показала закулісся концертів воєнного часу

Співачка Тіна Кароль. Фото: менеджмент артистки

Тіна Кароль представила документальний міні-фільм "One Nation Under Love" про закулісся концертів воєнного часу. У фільмі йдеться про те, як музика здатна об'єднувати людей у важкі часи, бути опорою й оплотом надії.

Життя продовжується

Фільм звертається до зарубіжного глядача, щоб привернути його увагу до українських реалій та культури в Україні, та як війна глобально впливає на сенси та цінності.

"Цей концерт не про сльози та відчай. Цей концерт про життя і повагу, про віру, силу духу, і характер. Цей концерт, звичайно, відбувається у воєнний час. Складно тому, що ти не спиш ночами, сирени, тривоги. Усі на нервах, боїмося, що робити, коли є загроза атаки. Водночас ти бачиш, як життя продовжується й люди відважно тримаються міцно", — каже Тіна Кароль.

До документального фільму увійшли кадри з концертного залу Чернігова, який був зруйнований через два дні після концерту під час ракетного удару ворожої Росії.

"Була дуже складна ніч із сиренами…Відкрили стрічку новин, побачили ракетний удар по Чернігову…Центр міста, де ми щойно були. І я йшла в театр пішки, тому що я люблю перед виступом прогулюватися до майданчиків пішки, люблю дивитися на місто, надихатися…Ще позавчора я роздивлялася, як люди фотографуються в парку, і саме в цей парк прилетіла ракета", — розповідає Тіна.

Аншлаги змінюються моторошними кадрами з бомбосховищ, за лаштунками особливо помітно, як нерви натягнуті до межі.

"Сьогодні 16 бортів злітає. Ці...Ні, вони не виродки, це країна 404. Я скажу одне: нехай ненависть нас об'єднує, і це нормально! Слава Україні! Слава героям!", — каже Тіна зі сцени у фільмі.

У мережі позитивно сприйняли фільм, користувачі пишуть про його соціальний підтекст: "Вчить бути разом не зважаючи ні на що", "Символ незламності", "Зворушливе, гостре, вкрай правдиве кіно про силу духу і характер незламного народу".

Композиторка Дайан Уоррен подала пісню "One Nation Under Love" на номінацію Social Changes премії Grammy.

"Дуже складний час, тримаємось один за одного та за кожну світлу емоцію, як за соломинку. Я не "товстошкіра". Болить за всіх, триматись складно, я скажу як є. Складно, але тримаємось. Сьогодні вийшов маленький бекстейдж, та такий важливий. Я ніколи не вважала, що закулісся потрібно демонструвати. Це моя робота робити все на вищому рівні, це ніколи не було для мене чимось важливим. Та зараз все інше. Цей фільм створений, щоб бачив і був серцем з нами глядач, який не знає про нас багато. Він живе своїм розміреним життям і десь, у новинах, чує Україна. Хочу показати нас такими, як є — мужніми, сильними, дружніми і що потребуємо підтримки та захисту. Сильно вірю в кожного з нас. І мрію написати в щоденнику про сльози щастя від нашої Перемоги. Все буде, Україна!", — написала Тіна в соцмережах.

