Тіна Кароль показала себе у відвертому наряді з глибоким декольте — фото

Співачка Тіна Кароль на бекстейджі зйомок для журналу ELLE. Фото: скриншот з YouTube

Відома виконавиця і народна артистка України Тіна Кароль показала себе у незвичайному образі. На світлинах, які з’явилися на сторінці співачки, можна побачити її у стильному костюмі на оголене тіло.

Відповідними фотографіями Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Знімки співачки

На офіційній сторінці артистки з’явилися стильні фотографії, де її можна побачити у брючному картатому костюмі сірого кольору. Варто помітити, що під цим стильним костюмом зовсім нічого не було на тілі Тіни Кароль.

Українська співачка Тіна Кароль на фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль

Також можна помітити і той факт, що костюм виявився на декілька розмірів більше за неї, що є дуже нетиповим для її образу. Справа в тому, що Тіна Кароль з тих співачок, хто постійно намагається виділити свою фігуру за допомогою одягу.

"Незвичайність стає нормою. Норма стає старою догмою. Чи довіряти, чи ні, ти все одно опинишся перед вибором. Вибір завжди має бути. Скажи собі "хочу бути" і тоді ти забудеш страх та любі вагання. Завжди говори собі ці слова і ти опинишся у вірному місці і досягнеш своїх мрій", — зазначила Тіна Кароль.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Під цими світлинами одразу почали з’являтися коментарі підписників Тіни Кароль, які висловили свою думку стосовно них. Фоловери української співачки поділилися на два типи: хтось вважає її публікацію доречною, а хтось, навпаки, критикує її за фото.

@tina_karol, ваші неймовірні фото надихають, спасибі вам за те, що радуєте нас

@tina_karol, як вам так вдається, крізь кордони, міста, країни, знаходити такі влучні слова, і головне, що для кожного вони несуть свій сенс

Не в розмір костюмчик або на виріст взяла

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Зйомка для журналу VOGUE

Нещодавно Тіна Кароль показала, що з’явилася на обкладинці португальського журналу VOGUE. В інтерв’ю вона розповіла про свою пісню англійською мовою, яка стала символом єдності під час повномасштабної війни.

На фото співачка показала себе у стильному чорному костюмі, на якому можна побачити дуже незвичайну річ.

Тіна Кароль на обкладинці португальського VOGUE. Фото: скриншот з Instagram

"Пісня "One Nation Under Love" стала символом єдності довкола України на світовій арені, як у соціальному, так й у політичному плані. У музичному сенсі це складна пісня, вона вимагає потужного вокалу, музичної грамотності. Проте для мене це не лише цікавий творчий досвід, а й можливість говорити зі світом про Україну, використати вплив культурної дипломатії", — зазначила Тіна Кароль.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль заспівала про захисників.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Тіна Кароль назвала свої місця сили.

Також ми повідомляли про те, що популярна виконавиця Тіна Кароль потрапила у скандал з молодою співачкою.