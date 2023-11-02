Тіна Кароль провела 10 годин в компанії двох чоловіків — відео

Кадр з кліпу "Не святі" співачки Тіни Кароль. Фото: менеджмент артистки

Співачка Тіна Кароль презентувала відвертий кліп на пісню "Не святі". В ньому 38-річна артистка традиційно як для себе зробила акцент на декольте, а компанію їй склали двоє молодих чоловіків.

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі Кароль.

Читайте також:

Тіна Кароль не боїться холодної води

Зйомки кліпу проходили в столиці Україні, в Києві. За сюжетом відео весь час ллє проливний дощ. Тіна провела під крижаною зливою загалом 10 годин.

Мокнула під штучним дощем Кароль не одна — компанію їй складали то поодинці, то разом чоловіки модельної зовнішності в класичних костюмах.

Кліп на пісню "Не святі" відзняла Ната Курган, для якої це режисерський дебют. Співрежисеркою відео виступила сама Кароль.

"Дякую Тіні за довіру красивої пісні "Не святі" та за надію, яка завжди панує в її музиці. Пристрасть, ревнощі та закоханість пронизують цю відеороботу", — прокоментувала прем’єру Курган.

За словами Тіни, композиція "Не святі" покликана донести те, що кохати та освідчуватись важливо сьогодні, а не потім. У перші ж дні пісня завірусилась у TikTok, набравши охоплення понад 20 мільйонів користувачів, та посіла шосте місце у трендах YouTube.

У кліпі Тіна одягнена в сукню цьогорічної осінньої колекції бренду Nensi Dojaka та туфлі Yves Saint Laurent.

Кадр з кліпу "Не святі" співачки Тіни Кароль. Фото: менеджмент артистки

Нагадаємо, раніше ми писали, в які номінації премії "Ґреммі" Тіна Кароль хоче потрапити. Також ми розповідали, що Тіна Кароль здивувала українців незвичайним образом.