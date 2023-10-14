Тина Кароль рассекретила, в какие номинации премии "Грэмми" она хочет попасть

Певица Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

В День Независимости Украины певица Тина Кароль представила новую песню под названием One nation under love (в переводе с английского — "Одна нація в любові"). Артистка обратилась к академикам премии "Грэмми" и попросила их рассмотреть композицию на попадание в четыре категории.

Об этом Кароль сообщила в своем Facebook.

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В сети распространяется информация, что новая песня украинской артистки уже номинирована на престижную музыкальную премию мира. Впрочем, Кароль только подает заявку. Так, ее патриотическая композиция претендует на попадание в следующие категории:

Лучшая песня социальных изменений

Лучший поп дуэт/групповой перформанс

Лучшая аранжировка, инструментал и вокал

Лучшее музыкальное видео.

"Для всех участников голосования "Грэмми" — пожалуйста, рассмотрите нашу важную песню One Nation Under Love, написанную легендарной Дайян Уоррен. Песня является сильным посланием надежды, единства и непоколебимой любви во время войны. Тина Кароль и Дайян Уоррен объединились, чтобы внести положительный вклад в мир через музыку", — говорится в сообщении артистки.

Дайан Уоррен — обладательница премий "Оскар", "Грэмми", "Золотой Глобус" и "Эмми". Она появилась в новом клипе Кароль, который снимали у монумента "Украина-Мать" в Киеве. Сцены с американским композитором воспроизводили за океаном.

Напомним, ранее мы писали, что Тину Кароль подозревают в романе со звездным танцовщиком. Также мы рассказывали, что Кароль умилило видео девочки из Чернигова под новую композицию певицы.