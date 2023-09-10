Тіну Кароль розчулило відео дівчинки з Чернігова під нову композицію співачки

Співачка Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

В День Незалежності України, співачка Тіна Кароль двома мовами презентувала нову пісню One nation under love/Одне серцебиття. Одна з маленьких шанувальниць артистки зняла креативне відео на композицію, яку написала титулована американська композиторка Даян Воррен.

Кароль відреагувала на ролик у своєму Instagram.

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Дев’ятирічна Тіна Синяговська з Чернігова займається художньою гімнастикою. Нещодавно дівчинка здобула першу нагороду в цьому виді спорту. Відео на пісню Тіни Кароль знімали два дні в Києві.

"Це відео — мої щирі емоції, віра в перемогу, добро і все найкраще! Більша частина була просто імпровізація і те, як я відчуваю. Два дні емоцій, різні локації, шоста ранку — краса, зустріли сонечко, а на другий день проводжали.Мені так не вистачало цих зйомок, можливо не все в мене вийшло, але не страшно, все ще попереду", — написала за дівчинку її мама.

Кароль зробила репост відео та залишила зворушливі емодзі. До речі, дівчинка особисто знайома зі співачкою. Вона вийшла на сцену під час одного з концертів Кароль. Тіна презентувала свою маленьку тезку та зазначила, що пишається майбутнім України, яке в тому числі уособлюють діти.

Реакція Тіни Кароль на відео молодої спортсменки. Скриншот: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль заблокувала музичний портал через їхню рецензію на її нову пісню. Також ми розповідали, що Кароль підозрюють у романі із зірковим танцівником.