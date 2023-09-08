Тіну Кароль підозрюють у романі із зірковим танцівником
Тіна Кароль та Дмитро Жук знову дали привід говорити про себе. Пару побачили, коли вони трималися за руки у Києві.
Відео артистів з'явилось у соціальній мережі.
Зірки підігріли чутки про свій роман
Співачку Тіну Кароль та танцівника Дмитра Жука бачили у столиці, коли вони йшли тримаючись за руки. Пара вийшла на широку вулицю, і Тіна забрала руку з рук Дмитра. У мережі одразу зіркам почали приписувати стосунки.
Рік тому Тіну Кароль і Дмитра Жука підозрювали у романі. Чутки про стосунки артистів з'явилися після того, як Тіна почала продюсувати Дмитра як співака в рамках "Молодої крові".
Тіна Кароль виховує 14-річного сина Веніаміна, який мешкає у Великій Британії із 7-річного віку. Тіна Кароль раніше повідомила, що піклується про сина українська родина.
Раніше Тіна Кароль в екстравагантному образі знялась для португальского VOGUE.
Нагадаємо, Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли, як і де провели ніч обстрілів.