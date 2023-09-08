Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тіну Кароль підозрюють у романі із зірковим танцівником arrow

Тіну Кароль підозрюють у романі із зірковим танцівником

8 вересня 2023 14:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тіну Кароль підозрюють у романі із зірковим танцівником
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Тіна Кароль та Дмитро Жук знову дали привід говорити про себе. Пару побачили, коли вони трималися за руки у Києві.

Відео артистів з'явилось у соціальній мережі.

Читайте також:

Зірки підігріли чутки про свій роман

Співачку Тіну Кароль та танцівника Дмитра Жука бачили у столиці, коли вони йшли тримаючись за руки. Пара вийшла на широку вулицю, і Тіна забрала руку з рук Дмитра. У мережі одразу зіркам почали приписувати стосунки.

Рік тому Тіну Кароль і Дмитра Жука підозрювали у романі. Чутки про стосунки артистів з'явилися після того, як Тіна почала продюсувати Дмитра як співака в рамках "Молодої крові".

Тіна Кароль виховує 14-річного сина Веніаміна, який мешкає у Великій Британії із 7-річного віку. Тіна Кароль раніше повідомила, що піклується про сина українська родина.

Раніше Тіна Кароль в екстравагантному образі знялась для португальского VOGUE.

Нагадаємо, Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли, як і де провели ніч обстрілів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз