Тіну Кароль підозрюють у романі із зірковим танцівником

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіна Кароль та Дмитро Жук знову дали привід говорити про себе. Пару побачили, коли вони трималися за руки у Києві.

Відео артистів з'явилось у соціальній мережі.

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Співачку Тіну Кароль та танцівника Дмитра Жука бачили у столиці, коли вони йшли тримаючись за руки. Пара вийшла на широку вулицю, і Тіна забрала руку з рук Дмитра. У мережі одразу зіркам почали приписувати стосунки.

Рік тому Тіну Кароль і Дмитра Жука підозрювали у романі. Чутки про стосунки артистів з'явилися після того, як Тіна почала продюсувати Дмитра як співака в рамках "Молодої крові".

Тіна Кароль виховує 14-річного сина Веніаміна, який мешкає у Великій Британії із 7-річного віку. Тіна Кароль раніше повідомила, що піклується про сина українська родина.

Раніше Тіна Кароль в екстравагантному образі знялась для португальского VOGUE.

Нагадаємо, Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли, як і де провели ніч обстрілів.