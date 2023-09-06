Тіна Кароль в екстравагантному образі знялась для португальского VOGUE

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль знялась для VOGUE Португалія. Зірка розповіла про створення пісні "One nation under love" з Дайян Воррен.

Про це Тіна сама розповіла в своєму Instagram.

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На чорно-білих фото Кароль постала в екстравагантних образах. Зірка приміряла вбрання від українських брендів: костюм Santa Brands і корсет Jean Gritsfeldt.

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Пісня "One Nation Under Love" стала символом єдності довкола України на світовій арені, як у соціальному, так й у політичному плані. У музичному сенсі це складна пісня, вона вимагає потужного вокалу, музичної грамотності. Проте для мене це не лише цікавий творчий досвід, а й можливість говорити зі світом про Україну, використати вплив культурної дипломатії. Ми маємо постійно пояснювати за кордоном, що це масштабне вторгнення в нашу державу - бо агресор, не спить і робить проти нас свою підступну пропаганду", — сказала Кароль в інтерв'ю.

В День Незалежності України співачка Тіна Кароль презентувала нову пісню під назвою One nation under love (в перекладі з англійської — "Одна нація в любові"). Її написала титулована американська композиторка Даян Воррен. Володарка премій "Оскар", "Ґреммі", "Золотий Глобус" та "Еммі" з’явилась у новому кліпі Кароль, який знімали біля монумента "Україна-Мати" в Києві.

Нагадаємо, Тіна Кароль знялася у чуттєвій фотосесії.

Раніше Тіна Кароль вшанувала пам'ять покійного чоловіка ніжною фотосесією з сином.