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Тина Кароль и Антон Вельбой не хотели ехать на фронт с "Культурным десантом"

30 сентября 2023 08:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тина Кароль и Антон Вельбой не хотели ехать на фронт с "Культурным десантом"
Певица Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

С начала полномасштабной войны соучредитель и музыкальный продюсер группы Quest Pistols, Александр Чемеров, активно участвует в деятельности "Культурного десанта". За это время артисты дали много концертов для наших защитников и защитниц в самых горячих точках. Впрочем, некоторые знаменитости так и не поехали на фронт с "Культурным десантом".

Об этом Чемеров рассказал в интервью блогерше Алине Доротюк на ее YouTube-канале.

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О Тине Кароль и Антоне Вельбое

Накануне участник "Культурного десанта" Коля Серга, который организует концерты в прифронтовых зонах, госпиталях и на деоккупированных украинских территориях, заявил, что Тина Кароль отказалась ехать с ними выступать перед защитниками и защитницами.

Это подтвердил и Чемеров в новом интервью. Он добавил, что певица также обещала передать автомобиль военным, чего по его словам, так и не сделала.

"Это был не один раз. Три или четыре раза так было. Кроме этого, была еще обещана не приехавшая машина. Как я думаю, Тина просто боится, а ее причину надо у нее спрашивать", заявил он.

Также Чемеров отметил, что "Культурный десант" приглашал выступить и Антона Вельбоя (Wellboy), после скандала с продюсерами сейчас выступающего под сценическим псевдонимом Anton Velboi.

"Еще было несколько артистов, которые отказались ехать. В начале это был Вельбой, который очень морозился ехать, а потом, когда у него наломалась карьера, он начал прям "Возьмите меня с собой", но мы уже его не брали", — заявил Чемеров.

Певец Антон Вельбой. Фото: Google

По словам Чемерова, они получают запросы от военных на выступления и встречи со многими артистами украинского шоу-бизнеса. Так, в частности, защитники и защитницы нашей страны с нетерпением ждут Надю Дорофееву (DOROFEEVA) и группу "Один в каное".

Следует отметить, что Тина Кароль, как и Вельбой, выступали перед военными и участвуют во многих инициативах и собраниях. Речь идет именно о "Культурном десанте".

Кароль и военные
Тина Кароль с военными. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что "Культурный десант" выпустил ироническую песню "Білгород". Также мы рассказывали, что Антон Вельбой представил первый клип после скандала с продюсерами под новым именем.

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