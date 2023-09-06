Тина Кароль и Дима Монатик рассказали, как и где провели ночь обстрелов. Эксклюзив

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Минувшей ночью россияне в очередной раз устроили ракетную атаку на Киев. К счастью, все вражеские цели были сбиты, но украинцы снова вынуждены были прятаться в бомбоубежищах.

О том, как пережили непростую ночь, Тина Кароль и Дима Монатик рассказали в эксклюзиве Новини.LIVE.

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Семья спасает

Тина Кароль и Дима Монатик посетили саммит первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве. Артисты, как и большинство украинцев, пережили непростую ночь.

Дмитрий Монатик с женой. Фото: Новини.LIVE

Дмитрий Монатик на саммите. Фото: Новини.LIVE

"Семья и близкие люди помогают проходить то, что сложнее всего. Казалось, что пройти невозможно, вместе проходится легче. Эту ночь мы провели в бомбоубежище с 04:00 до 06:00 утра, затем провели детей в школу. Дети и спасают ментальное здоровье, есть для кого жить, есть вера в собственное будущее. Нужно с собой прорабатывать эту тему: все будет хорошо, все будет классно, посмотрите, какие мы сильные. Когда мы вместе сплотимся, не будем травить друг друга, а идти вместе к одной цели, тогда оно зашивает душу и крышу возвращает на место", — поделился певец Дмитрий Монатик.

Певица Тина Кароль. Фото: Новини.LIVE

В этом году саммит прошел под названием "Ментальное здоровье: стойкость и уязвимость будущего". Тина Кароль признается, что пытается быть примером для своей семьи.

"Мы все друг к другу прижимаемся, обнимаемся и нуждаемся в защите. Ночь сложная, держимся, должны быть образцом для наших детей, для моей мамы должна быть образцом, чтобы она не переживала, что все хорошо", — поделилась певица.

Ранее Данилко, Сумская и другие звезды прокомментировали видео, как дети бегут в укрытие.

Напомним, ранее мы писали, как знаменитости отреагировали на атаку "шахедов" на столицу в День Киева.