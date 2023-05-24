Тина Кароль в корсете воспроизвела легендарный образ Мадонны

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль примерила очередной соблазнительный наряд. Звезда снялась в смелой фотосессии, напомнившей известный образ певицы Мадонны.

Фото Тина Кароль запостила в своем Instagram.

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Певица Тина Кароль примерила образ легенды королевы поп-музыки Мадонны. Кароль позировала в стильном корсете от французского модельера Жан-Поля Готье. Почти в таком же образе в 1990 году на сцене выступала певица Мадонна.

Фотографировала Тину украинка, проживающая в США, Яна Яцюк. В прошлом Яна также снимала известных голливудских звезд: Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Билли Айлиш и многих других.

Тина Кароль ранее выступила в финале "Евровидения-2023" в Ливерпуле. Перед миллионами зрителей звезда выступила в роскошном красном платье украинского дизайнера FROLOV.

Напомним, глянец "ELLE Украина" представил первый печатный номер в этом году и второй с начала полномасштабной войны. На обложке появилась певица Тина Кароль.

Ранее певица Джамала в сопровождении филармонического оркестра BBC представила свой новый альбом QIRIM в центре английского Ливерпуля, где проходил конкурс "Евровидение-2023".