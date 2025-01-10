Тина Кароль стала звездой TikTok

Тина Кароль в топе завирусила новый мем
Популярная певица Тина Кароль поделилась секретами своего успеха. Фраза сказанная звездой в конце опубликованного видео стала мемом в сети.
Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok.
Тина Кароль в очередной раз стала звездой сети
В коротком топе и спортивных штанах артистка поделилась с поклонниками секретами о том, как ей удается отыграть 3 концерта подряд и при этом выглядеть богиней.
Кароль рассказала, что готовится к выступлениям как к серьезным соревнованиям и очень требовательно к себе относится. Из-за сильной нагрузки у звезды иногда на сцене появляются судороги, однако об этом никто даже не догадывается.
@tinakarol
Как это сыграть 3 концерта подряд? Какие секреты и подготовка?🤫 #тинакароль #tinakarol♬ original sound - Tina Karol
"Как к соревнованиям можно отнестись. Только дисциплина. Как ты ешь, как ты спишь. Но это не делается за день. Это системная жизнь", — поделилась она.
В конце ролика артистка неожиданно восклицает "Боже, я голая. Идите отсюда" и прерывает съемку. Украинцев рассмешил этот комментарий. Поклонники восхищаются трудоголизмом Кароль и благодарят ее за бешеную мотивацию.
Напомним, недавно Тина Кароль в мини-платье залезла верхом на "козла". А также звезда прогулялась босиком по заснеженным Карпатам.
Читайте Новини.LIVE!