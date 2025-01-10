Тина Кароль стала звездой TikTok

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная певица Тина Кароль поделилась секретами своего успеха. Фраза сказанная звездой в конце опубликованного видео стала мемом в сети.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok.

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В коротком топе и спортивных штанах артистка поделилась с поклонниками секретами о том, как ей удается отыграть 3 концерта подряд и при этом выглядеть богиней.

Кароль рассказала, что готовится к выступлениям как к серьезным соревнованиям и очень требовательно к себе относится. Из-за сильной нагрузки у звезды иногда на сцене появляются судороги, однако об этом никто даже не догадывается.

"Как к соревнованиям можно отнестись. Только дисциплина. Как ты ешь, как ты спишь. Но это не делается за день. Это системная жизнь", — поделилась она.

В конце ролика артистка неожиданно восклицает "Боже, я голая. Идите отсюда" и прерывает съемку. Украинцев рассмешил этот комментарий. Поклонники восхищаются трудоголизмом Кароль и благодарят ее за бешеную мотивацию.

Комментарии под видео Тины Карооль. Фото: скриншот TikTok

Напомним, недавно Тина Кароль в мини-платье залезла верхом на "козла". А также звезда прогулялась босиком по заснеженным Карпатам.