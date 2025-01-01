Тина Кароль устроила дерзкую фотосессию верхом на козле — фото

Тина Кароль в дерзком мини позировала верхом на "козле"
Певица Тина Кароль в новогоднюю ночь увлекла поклонников неожиданными фото. Звезда устроила дерзкую фотосессию в смелом образе.
Фотографиями артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Тина Кароль сверкнула длинными ножками
Певица позировала на новых фото с неожиданным инвентарем. Тина залезла верхом на гимнастического "козла" прямо на каблуке.
"Змея и козел — идеальная пара!" , — подписала фотографии певица, намекая на то, что родилась в год Змеи.
Для съемки исполнительница выбрала смелый total black. Кароль выбрала черное платье-жакет, едва прикрывшее ее бедра. Образ певица дополнила черными колготками, мюлями на каблуке и солнцезащитными очками.
В комментариях поклонники наделали Тени комплиментов и поздравили ее с Новым годом.
"С Новым годом, очаровательная женщина".
"Образ просто невероятный, стиль и харизма зашкаливают!"
"Очень стильная! С Новым годом".
"Это какие-то намеки! Очень интересно".
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