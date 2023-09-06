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Тина Кароль в экстравагантном образе снялась для португальского VOGUE

6 сентября 2023 11:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Кароль в экстравагантном образе снялась для португальского VOGUE
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тина Кароль снялась для VOGUE Португалия. Звезда рассказала о создании песни "One nation under love" с Дайяна Уоррена.

Об этом Тина сама рассказала в своем Instagram.

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На черно-белых фото Кароль предстала в экстравагантных образах. Звезда примерила наряды от украинских брендов: костюм Santa Brands и корсет Jean Gritsfeldt.

 

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Песня One Nation Under Love" стала символом единства вокруг Украины на мировой арене, как в социальном, так и в политическом плане. В музыкальном смысле это сложная песня, она требует мощного вокала, музыкальной грамотности. Однако для меня это не только интересный творческий опыт, но и возможность говорить с миром об Украине, использовать влияние культурной дипломатии. Мы должны постоянно объяснять за рубежом, что это масштабное вторжение в наше государство — потому что агрессор не бодрствует и ведет против нас свою коварную пропаганду", — сказала Кароль в интервью.

В День Независимости Украины певица Тина Кароль представила новую песню под названием One nation under love (в переводе с английского — "Одна нация в любви"). Ее написала титулованная американская композитор Дайан Уоррен. Обладательница премий "Оскар", "Грэмми", "Золотой Глобус" и "Эмми" появилась в новом клипе Кароль, который снимали у монумента "Украина-Мать" в Киеве.

Напомним, Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии.

Ранее Тина Кароль почтила память покойного мужчины нежной фотосессией с сыном.

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