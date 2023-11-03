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Тина Кароль отказалась от брендов и рассекретила стоимость своих повседневных нарядов

3 ноября 2023 12:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Кароль отказалась от брендов и рассекретила стоимость своих повседневных нарядов
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тина Кароль после начала полномасштабного вторжения "забыла" о покупке брендированной одежды. Звезда выбирает наряды по скромной цене.

Об этом стало известно из соцсетей блогера Николаса Кармы.

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Тина Кароль в повседневном образе

Певица Тина Кароль приехала с концертом во Львов. Перед выступлением она прогулялась по улицам города, где встретила блогера Николаса Карму. Парень расспросил Кароль, сколько стоит ее повседневный образ. Артистка призналась, что в жизни выбирает наряды, которые помогут ей потеряться в толпе.

 

"Все деньги — это сценические наряды. А по жизни я теряюсь. Я пытаюсь потеряться в пространстве и в толпе. Лосины — 1000 гривен, кроссовки Adidas — до 3000 гривен, футболка Skims это 1000 с чем-то гривен. Рюкзак Hunter, с ним путешествую всегда, 200 евро. Когда наступила война, я вообще забыла, что такое брендовая одежда, именно покупка. Есть коллаборации. Я не ношу часов вообще. Не чувствовать времени — в этом есть романтика какая-то", — рассказала звезда.

Напомним, певица Тина Кароль показала себя на совместном видео с танцовщиком и бывшим участником шоу "Танцы со звездами" Дмитрием Жуком. На кадрах артистка танцует вместе с мужчиной под зажигательную песню.

Ранее Тина Кароль представила новую песню под названием One nation under love. Звезда обратилась к академикам премии "Грэмми" и попросила их рассмотреть композицию на попадание в четыре категории.

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