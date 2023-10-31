Тіна Кароль підігріла чутки про роман з відомим танцівником

Тіна Кароль підігріла чутки про стосунки з танцівником Дмитром Жуком
Українська співачка і народна артистка Тіна Кароль показала себе на спільному відео з танцівником і колишнім учасником шоу "Танці з зірками" Дмитром Жуком. На кадрах артистка танцює разом з чоловіком під запальну пісню.
Відповідне відео Дмитро Жук розмістив на своєму каналі в TikTok.
Спільні кадри
На каналі українського танцівника з’явилося нове відео, яке він зняв разом з народною артисткою Тіною Кароль. На кадрах співачка позує на камеру в спортивному костюмі молочного кольору, на її обличчі можна побачити зовсім трохи косметики, а на голові — легку укладку.
Що стосується самого Дмитра Жука, то він одягнув штани синього кольору і чорну футболку. Співачка станцювала короткий танець під романтичну композицію, яка є майбутньою новою піснею українського танцівника.
Крім того, на задньому фоні можна побачити великі кейси із написом відомого вокального шоу "Голос країни". Поки невідомо, чи означає це щось, чи це просто звичайний фон.
@dima.zhuk
@Tina Karol♬ DimaZhuk_крок_два - Дима ЖУК
До того ж, дивлячись на відео, можна побачити дещо більше, ніж просто танець. На кадрах вони щільно притискаються один до одного, а вкінці відео Дмитро кладе свої руки нижче талії української артистки, що ще більше заінтригувало підписників.
Реакція мережі
Під цим пристрасним відео одразу ж почали з’являтися коментарі користувачів TikTok.
- Ой, такі гарні, така пара, я в захваті. Нехай це буде правдою. Бажаю їм щастя, шаленого кохання
- Я, напевно, разів 100 передивилася. Тіна така щира, а Діма — це кайф для очей
- Зізнайтеся, що ви мутите
- Де була його рука?
Чутки про роман
Дмитро Жук є учасником балету української співачки, тому чутки про їхній роман поширюються вже досить давно. Але минулого року відомий танцюрист заявляв, що в нього нічого немає з Тіною Кароль, та вона є тільки його керівницею.
Втім, в мережі продовжують з’являтися спільні романтичні кадри з танцями Жука і Кароль, що дуже інтригує шанувальників обох зірок. Не так давно в мережі з’явилися нові спільні кадри співачки і танцівника, де вони трималися за руки та гуляли Києвом.
За цим всім дуже цікаво спостерігати прихильникам, адже вони з кожним разом все більше і більше думають про те, що між Тіною і Дмитром дещо більше, ніж звичайні робочі стосунки.
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