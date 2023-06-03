Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тина Кароль устроила нежную фотосессию в цветущем поле arrow

Тина Кароль устроила нежную фотосессию в цветущем поле

3 июня 2023 13:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Кароль в шелковом платье позировала в полях
Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская певица Тина Кароль ежедневно вдохновляет поклонников красотой своих фото. На этот раз звезда снялась в романтическом образе на фоне цветущего поля.

Фото артистка показала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

На снимках Тина позирует в голубом шелковом платье-комбинации от украинского бренда. Образ дополнила пышными локонами и красной помадой. Фото певица подписала локонично: "Цветок".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Поклонники засыпали звезду комплиментами и отметили, что иногда не нужно никаких фотостудий — родная природа очаровательна.

Певица, которая любит женственные образы, убеждена, что у украинок есть врожденная сила.

"Сила женственности действительно удивительна, особенно, в сложный период. Украинки обладают врожденной способностью оставаться крепкими и стойкими в условиях невзгод, вдохновляя окружающих своей несокрушимой уверенностью и грацией",  говорит Тина Кароль.

Ранее Тина Кароль снялась в смелой фотосессии, напомнившей известный образ певицы Мадонны.

Фотографировала Тину украинка, которая проживает в США, Яна Яцюк. В прошлом Яна также снимала известных голливудских звезд: Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Билли Айлиш и многих других.

Напомним, глянец "ELLE Украина" представил первый печатный номер в этом году и второй с начала полномасштабной войны. На обложке появилась певица Тина Кароль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас