Тина Кароль в шелковом платье позировала в полях

Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль ежедневно вдохновляет поклонников красотой своих фото. На этот раз звезда снялась в романтическом образе на фоне цветущего поля.

Фото артистка показала на своей странице в Instagram.

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На снимках Тина позирует в голубом шелковом платье-комбинации от украинского бренда. Образ дополнила пышными локонами и красной помадой. Фото певица подписала локонично: "Цветок".

Поклонники засыпали звезду комплиментами и отметили, что иногда не нужно никаких фотостудий — родная природа очаровательна.

Певица, которая любит женственные образы, убеждена, что у украинок есть врожденная сила.

"Сила женственности действительно удивительна, особенно, в сложный период. Украинки обладают врожденной способностью оставаться крепкими и стойкими в условиях невзгод, вдохновляя окружающих своей несокрушимой уверенностью и грацией", — говорит Тина Кароль.

Ранее Тина Кароль снялась в смелой фотосессии, напомнившей известный образ певицы Мадонны.

Фотографировала Тину украинка, которая проживает в США, Яна Яцюк. В прошлом Яна также снимала известных голливудских звезд: Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Билли Айлиш и многих других.

Напомним, глянец "ELLE Украина" представил первый печатный номер в этом году и второй с начала полномасштабной войны. На обложке появилась певица Тина Кароль.