Тина Кароль в шелковом платье позировала в полях

Тина Кароль устроила нежную фотосессию в цветущем поле
Украинская певица Тина Кароль ежедневно вдохновляет поклонников красотой своих фото. На этот раз звезда снялась в романтическом образе на фоне цветущего поля.
Фото артистка показала на своей странице в Instagram.
На снимках Тина позирует в голубом шелковом платье-комбинации от украинского бренда. Образ дополнила пышными локонами и красной помадой. Фото певица подписала локонично: "Цветок".
Поклонники засыпали звезду комплиментами и отметили, что иногда не нужно никаких фотостудий — родная природа очаровательна.
Певица, которая любит женственные образы, убеждена, что у украинок есть врожденная сила.
"Сила женственности действительно удивительна, особенно, в сложный период. Украинки обладают врожденной способностью оставаться крепкими и стойкими в условиях невзгод, вдохновляя окружающих своей несокрушимой уверенностью и грацией", — говорит Тина Кароль.
Ранее Тина Кароль снялась в смелой фотосессии, напомнившей известный образ певицы Мадонны.
Фотографировала Тину украинка, которая проживает в США, Яна Яцюк. В прошлом Яна также снимала известных голливудских звезд: Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Билли Айлиш и многих других.
Напомним, глянец "ELLE Украина" представил первый печатный номер в этом году и второй с начала полномасштабной войны. На обложке появилась певица Тина Кароль.