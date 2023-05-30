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"Ти колгоспниця": Тіну Кароль порівняли з Ані Лорак

30 травня 2023 14:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тіна Кароль показала себе у відвертій сукні – співачка продемонструвала свою фігуру
Українська співачка Тіна Кароль під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця, телеведуча та народна артистка України Тіна Кароль поділилася знімками з нової фотосесії. Популярна артистка постала перед камерою в ніжній сукні, яка підкреслювала її фігуру, а також порушила тему жіночності.

Відповідні фотографії Тіна Кароль розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Сила жіночності справді надзвичайна, особливо, у складний період. Українки мають вроджену здатність залишатися міцними та стійкими в умовах негараздів, надихаючи оточуючих своєю незламною впевненістю та грацією", – написала українська виконавиця Тіна Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Численні користувачі мережі та підписники народної артистки України вирішили не мовчати та почали обговорювати нові фотографії. Люди стали залишати багато коментарів, де почали писати різну думку стосовно фото Тіни Кароль.

"Ти дешева спочатку, ще коли взяла Ані Лорак – тільки навпаки, що висміяв квартал колись, де б ти була, якби всі улюблені артисти могли виступати?! Ти колзниця, і будинок культури в Івано–Франківську твій рівень. або пізно ти займеш своє місце", "Ой, я на першому фото не зразу сукню побачила. Думаю – ого Тіна дала", "Якщо вам сьогодні дуже спекотно.. – не переймайтесь, це Тіна Кароль вирішила дропнути пост та вбити всіх собою", "Якщо біля @tina_karol , є чоловік, що досі не зробив їй пропозицію – то він дурбецало... Тіно", – пишуть люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська виконавиця Тіна Кароль показала фото зі сміливої фотосесії.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Тіна Кароль показала себе без косметики та фотошопу.

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